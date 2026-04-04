Як проходить політ Artemis II до Місяця

Чотири астронавти місії Artemis II залишили навколоземну орбіту та взяли курс на Місяць після успішного запуску головного двигуна капсули Orion. Про це повідомило NASA після виконання маневру трансмісячного впорскування (TLI), який тривав близько 5 хвилин 50 секунд, пише УНН.

Деталі

Після цього Orion вийшов на траєкторію польоту навколо зворотного боку Місяця з подальшим поверненням на Землю. Це перший випадок з 1972 року, коли люди вирушили за межі навколоземної орбіти у напрямку Місяця.

Ситуація на борту

Після ключового маневру екіпаж вийшов на зв’язок із центром управління польотами. Канадський астронавт Джеремі Гансен повідомив, що команда добре почувається, а командир місії Рід Вайзман розповів, що астронавти побачили "вражаючий краєвид" Землі від полюса до полюса.

Екіпаж Artemis II поділився деталями місії та враженнями від польоту навколо Місяця

Перед виходом на місячну траєкторію Orion майже добу перебував на високій навколоземній орбіті. У цей час NASA перевіряло двигуни, системи навігації та життєзабезпечення корабля.

Повернення на Землю

Найближчими днями корабель має облетіти Місяць і пройти за його зворотним боком. Після цього Orion використає місячну гравітацію для повернення на Землю.

У NASA очікують, що під час польоту екіпаж зможе побачити Землю на рекордній відстані, а також спостерігати видовищні космічні явища, зокрема повне сонячне затемнення поблизу Місяця.

NASA опублікувало нове фото Землі з глибокого космосу, зроблене кораблем Orion