"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосу
Київ • УНН
Астронавти NASA вперше з 1972 року залишили навколоземну орбіту. Екіпаж зробив унікальні фото Землі та наближається до зворотної сторони Місяця.
NASA повідомляє, що астронавти Artemis II на борту космічного корабля Orion зараз пройшли більше половини шляху до Місяця, пише УНН.
Деталі
NASA зазначає, що завершено третій день польоту, "і екіпаж Artemis II тепер ближче до Місяця, ніж до Землі": "Зараз ми можемо бачити Місяць із стикувального люка. Це чудове видовище".
Команда демонструвала свої навички фотографування та поділилася неймовірними фотографіями Землі зі своєї подорожі, зазначає BBC.
Це перший раз, коли люди покинули навколоземну орбіту з 1972 року.
Перша фотографія під назвою Hello, World має містичне сяйво. Це насправді сяйво атмосфери, коли Земля затьмарює Сонце.
Командир місії, Рід Вайзман, зробив знімки після того, як екіпаж завершив останній запуск двигуна. Це вивело космічну капсулу з навколоземної орбіти на траєкторію руху до Місяця.
Це зображення зроблено з одного з чотирьох головних вікон космічного корабля Orion.
Це фото показує межу між днем і ніччю, відому як термінатор, що проходить через Землю.
За словами спеціаліста місії Джеремі Гансена, екіпаж був "приклеєний до вікон", фотографуючи.
Artemis II зараз рухається по петлі, яка пронесе екіпаж навколо зворотного боку Місяця і назад.
