В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 33376 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 81517 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 93009 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 110803 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 95443 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 100692 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 51937 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 107961 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37460 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосу

Київ • УНН

 • 38302 перегляди

Астронавти NASA вперше з 1972 року залишили навколоземну орбіту. Екіпаж зробив унікальні фото Землі та наближається до зворотної сторони Місяця.

NASA повідомляє, що астронавти Artemis II на борту космічного корабля Orion зараз пройшли більше половини шляху до Місяця, пише УНН.

Деталі

NASA зазначає, що завершено третій день польоту, "і екіпаж Artemis II тепер ближче до Місяця, ніж до Землі": "Зараз ми можемо бачити Місяць із стикувального люка. Це чудове видовище".

Команда демонструвала свої навички фотографування та поділилася неймовірними фотографіями Землі зі своєї подорожі, зазначає BBC.

Це перший раз, коли люди покинули навколоземну орбіту з 1972 року.

Перша фотографія під назвою Hello, World має містичне сяйво. Це насправді сяйво атмосфери, коли Земля затьмарює Сонце.

Командир місії, Рід Вайзман, зробив знімки після того, як екіпаж завершив останній запуск двигуна. Це вивело космічну капсулу з навколоземної орбіти на траєкторію руху до Місяця.

Це зображення зроблено з одного з чотирьох головних вікон космічного корабля Orion.

Це фото показує межу між днем ​​і ніччю, відому як термінатор, що проходить через Землю.

За словами спеціаліста місії Джеремі Гансена, екіпаж був "приклеєний до вікон", фотографуючи.

Artemis II зараз рухається по петлі, яка пронесе екіпаж навколо зворотного боку Місяця і назад.

Юлія Шрамко

