У місії Artemis II знову зламався туалет, коли астронавти вже ближче до Місяця ніж до Землі

4 квітня, 18:00 • 38277 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 44499 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 43083 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 35978 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 69053 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 32015 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00 • 54004 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
3 квітня, 14:25 • 40639 перегляди
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
3 квітня, 11:36 • 62046 перегляди
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозруPhoto
3 квітня, 11:30 • 50944 перегляди
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
Популярнi новини
Іран відновлює підземні ракетні шахти за кілька годин після атак - ЗМІ4 квітня, 19:16 • 9788 перегляди
Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 128 бойових зіткнень, ворог запустив понад 6,1 тис. дронів4 квітня, 19:27 • 5198 перегляди
Після 11 років суду спадкоємець повернув картину Модільяні, конфісковану під час нацистської окупації4 квітня, 19:42 • 6544 перегляди
На окупованих територіях Донеччини та Луганщини студентам масово скасовують відстрочку від мобілізації4 квітня, 21:38 • 4022 перегляди
За добу росія втратила 1180 військових і понад 2400 дронів - ГенштабPhoto03:37 • 6784 перегляди
Публікації
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 43084 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 69053 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 54004 перегляди
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів3 квітня, 13:02 • 57504 перегляди
Оподаткування лізингу: чому БЕБ переслідує авіакомпанії за міжнародні контракти3 квітня, 12:35 • 60339 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Беньямін Нетаньягу
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Туреччина
Реклама
УНН Lite
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 24169 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 27546 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 40096 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 54942 перегляди
Для "Суперґьорл" представили новий трейлер - битва з Кремом з Жовтих пагорбів і Момоа в образі антигерояVideo1 квітня, 14:33 • 51171 перегляди
У місії Artemis II знову зламався туалет, коли астронавти вже ближче до Місяця ніж до Землі

Київ • УНН

 • 2186 перегляди

Через блокування системи відведення рідини льодом екіпаж використовує пакети. Політ триває за планом, астронавти мають встановити рекорд дальності.

У місії Artemis II знову зламався туалет, коли астронавти вже ближче до Місяця ніж до Землі
Фото: NASA

Екіпаж місії Artemis II, який уже пройшов понад половину шляху до Місяця, знову зіткнувся з несправністю туалету на борту капсули Orion, однак політ триває за планом, про це повідомляє AP з посиланням на NASA, пише УНН.

Деталі

За даними Associated Press, проблема стосується системи відведення рідини. У NASA підозрюють, що причиною міг стати лід, який частково заблокував трубку. Через це астронавтам наказали використовувати резервні пакети для збору рідини. Водночас туалет для твердих відходів залишається придатним до використання.

Фото: NASA
Фото: NASA

Попри технічну несправність, місія продовжується. У понеділок четверо астронавтів мають здійснити історичний обліт Місяця та вийти далі в космос, ніж екіпаж Apollo 13. За планом, Orion віддалиться від Землі більш ніж на 400 тисяч кілометрів, після чого обігне Місяць і почне зворотний шлях без посадки та без виходу на місячну орбіту.

Місія має встановити новий рекорд дальності польоту людей

Artemis II – це перший політ людей до Місяця за понад 53 роки. У складі екіпажу – троє американських астронавтів і один канадець: Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Гансен. Саме ця місія має встановити новий рекорд дальності польоту людини в космосі, перевершивши показник Apollo 13.

У NASA заявили, що екіпаж підготовлений до подібних збоїв і може впоратися з ситуацією. Завершення майже 10-денної місії заплановане на 10 квітня, коли капсула має приводнитися в Тихому океані.

