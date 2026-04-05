У місії Artemis II знову зламався туалет, коли астронавти вже ближче до Місяця ніж до Землі

Екіпаж місії Artemis II, який уже пройшов понад половину шляху до Місяця, знову зіткнувся з несправністю туалету на борту капсули Orion, однак політ триває за планом, про це повідомляє AP з посиланням на NASA, пише УНН.

За даними Associated Press, проблема стосується системи відведення рідини. У NASA підозрюють, що причиною міг стати лід, який частково заблокував трубку. Через це астронавтам наказали використовувати резервні пакети для збору рідини. Водночас туалет для твердих відходів залишається придатним до використання.

Попри технічну несправність, місія продовжується. У понеділок четверо астронавтів мають здійснити історичний обліт Місяця та вийти далі в космос, ніж екіпаж Apollo 13. За планом, Orion віддалиться від Землі більш ніж на 400 тисяч кілометрів, після чого обігне Місяць і почне зворотний шлях без посадки та без виходу на місячну орбіту.

Artemis II – це перший політ людей до Місяця за понад 53 роки. У складі екіпажу – троє американських астронавтів і один канадець: Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Гансен. Саме ця місія має встановити новий рекорд дальності польоту людини в космосі, перевершивши показник Apollo 13.

У NASA заявили, що екіпаж підготовлений до подібних збоїв і може впоратися з ситуацією. Завершення майже 10-денної місії заплановане на 10 квітня, коли капсула має приводнитися в Тихому океані.

