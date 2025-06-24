Первый квантовый спутниковый компьютер запущен с ракетой SpaceX

Первый в мире фотонный квантовый компьютер выведен на орбиту в рамках миссии SpaceX Transporter 14. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Interesting Engineering.

Детали

Запуск квантового компьютера в космос 23 июня стал историческим этапом для отрасли. Он состоялся с базы Ванденберг в Калифорнии на борту ракеты Falcon 9. Процессор должен работать на высоте примерно 550 километров над Землей.

Квантовая система стала частью груза из 70 элементов: микроспутников, кубсатов и капсул для спуска. Среди них именно миниатюрный квантовый компьютер имеет потенциал изменить принципы обработки данных в космосе и наблюдения за планетой.

Разработали устройство ученые из международной группы под руководством Филипа Вальтера. В Венском университете отметили, что устройство прошло испытания на устойчивость к радиации, температурным колебаниям и вибрациям.

Этот проект превратил нас в "космическую группу". Теперь у нас есть ноу-хау для проведения дальнейших экспериментов в космосе, будь то по фундаментальной квантовой физике или по практическим применениям – рассказал Вальтер.

По его словам, создание полетной модели заняло команде из 12 человек всего 11 рабочих дней. Они собрали оборудование в лаборатории Немецкого аэрокосмического центра в Трауэне.

Ожидается, что компьютер передаст первые результаты примерно через неделю после выхода на орбиту. Среди преимуществ системы – выполнение так называемых "периферийных вычислений". То есть данные, например, о лесных пожарах, могут обрабатываться непосредственно на борту спутника, без отправки сырых данных на Землю. Это сокращает энергопотребление и ускоряет реагирование.

Дополнительно

Вместе с квантовым компьютером миссия Transporter 14 доставила в космос спутник Capella-17 (Capella Space), Otter Pup 2 (Starfish Space), модули для фармацевтики от Varda Space, а также корабль Nyx компании The Exploration Company.

Ракета Falcon 9 успешно приземлилась на платформу в Тихом океане, завершив свой 26-й полет. Развертывание спутников длилось почти два часа.

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