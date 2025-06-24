Перший квантовий супутниковий комп'ютер запустили з ракетою SpaceX

Перший у світі фотонний квантовий комп'ютер вивели на орбіту в межах місії SpaceX Transporter 14. Про це повідомляє УНН із посиланням на Interesting Engineering.

Деталі

Запуск квантового комп'ютера в космос 23 червня став історичним етапом для галузі. Він відбувся з бази Ванденберг у Каліфорнії на борту ракети Falcon 9. Процесор має працювати на висоті приблизно 550 кілометрів над Землею.

Квантова система стала частиною вантажу з 70 елементів: мікросупутників, кубсатів та капсул для спуску. Серед них саме мініатюрний квантовий комп'ютер має потенціал змінити принципи обробки даних у космосі та спостереження за планетою.

Розробили пристрій науковці з міжнародної групи під керівництвом Філіпа Вальтера. У Віденському університеті зазначили, що пристрій пройшов випробування на стійкість до радіації, температурних коливань та вібрацій.

Цей проєкт перетворив нас на "космічну групу". Тепер ми маємо ноу-хау для проведення подальших експериментів у космосі, чи то з фундаментальної квантової фізики, чи з практичних застосувань – розповів Вальтер.

За його словами, створення польотної моделі зайняло команді з 12 людей лише 11 робочих днів. Вони зібрали обладнання в лабораторії Німецького аерокосмічного центру в Трауені.

Очікується, що комп'ютер передасть перші результати приблизно за тиждень після виходу на орбіту. Серед переваг системи – виконання так званих "периферійних обчислень". Тобто дані, наприклад, про лісові пожежі, можуть оброблятися безпосередньо на борту супутника, без надсилання сирих даних на Землю. Це скорочує енергоспоживання і прискорює реагування.

Додатково

Разом із квантовим комп'ютером місія Transporter 14 доправила в космос супутник Capella-17 (Capella Space), Otter Pup 2 (Starfish Space), модулі для фармацевтики від Varda Space, а також корабель Nyx компанії The Exploration Company.

Ракета Falcon 9 успішно приземлилася на платформу в Тихому океані, завершивши свій 26-й політ. Розгортання супутників тривало майже дві години.

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