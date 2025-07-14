В Восточной Азии усилия по очистке воздуха ускорили глобальное потепление - СМИ

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Communications Earth and Environment, очистка воздуха от загрязнения в Восточной Азии ускорила глобальное потепление. Об этом пишет УНН со ссылкой на Phys.org.

Детали

Глобальное потепление, вызванное главным образом выбросами парниковых газов, ускоряется в течение последних 15 лет, что приводит к рекордным температурам поверхности. За тот же период страны Восточной Азии приложили значительные усилия для очистки воздуха от загрязнения, что важно для общественного здоровья. Наибольшая очистка воздуха от загрязнения была осуществлена в Китае, где загрязнение атмосферного воздуха является причиной около 1 миллиона смертей в год.

Но загрязнение воздуха также способствовало охлаждению климата. Сульфатные аэрозоли, которые образуются в результате сжигания ископаемого топлива, могут затенять поверхность Земли от солнечного света. Таким образом, загрязнение воздуха непреднамеренно сдерживает некоторое потепление, вызванное парниковыми газами.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) оценила, что в 2021 году аэрозоли охладили поверхность Земли на 0,4 ºC. Однако, это не учитывало тот факт, что с начала 2010-х годов Китай, который в то время был одним из основных источников загрязнения воздуха, ввел строгую политику по улучшению его качества.

Потепление придет в Украину уже на этой неделе: в Укргидрометцентре дали прогноз

Бьорн Х. Самсет, ведущий автор и старший научный сотрудник Центра международных климатических исследований CICERO, заявил: "Мы смогли выделить климатические последствия политики по качеству воздуха в Восточной Азии за последние 15 лет. Наш главный результат заключается в том, что очистка аэрозолей в Восточной Азии, вероятно, в значительной степени обусловила недавнее ускорение глобального потепления, а также тенденции потепления в Тихом океане".

Анализ климатических последствий выбросов из одного региона является сложной задачей. Это требует климатических симуляций, которые не были легкодоступными, и обновленных данных о выбросах, которые отражают фактическое сокращение загрязнения в материковом Китае и вокруг него. Используя большой набор симуляций из восьми различных климатических моделей, это исследование показывает, как 75% сокращения выбросов сульфатов в Восточной Азии частично раскрывает потепление, вызванное парниковыми газами, и изменяет то, как повышаются температуры в разных частях мира.

Доктор Лаура Уилкокс, автор статьи и доцент Национального центра атмосферных наук (NCAS) при Университете Рединга, сказала: "Последствия загрязнения воздуха для климата являются кратковременными, тогда как влияние выбросов углекислого газа может ощущаться веками. Это означает, что ускорение потепления из-за уменьшения загрязнения воздуха, вероятно, также будет кратковременным. Мы увидим ускорение потепления, пока будет происходить раскрытие, а затем возвращение к темпам потепления, обусловленным парниковыми газами, когда загрязнение воздуха стабилизируется".

Дополнение

Западная Европа зафиксировала самый жаркий июнь за всю историю наблюдений, со средней температурой 20,49°C. Это на 2,81°C выше среднего значения за 1991-2020 годы, что свидетельствует об усилении теплового стресса в регионе.