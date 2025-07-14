У Східній Азії зусилля по очищенню повітря прискорило глобальне потепління - ЗМІ

Згідно з новим дослідженням, опублікованим в журналі Communications Earth and Environment, очищення повітря від забруднення у Східній Азії прискорило глобальне потепління. Про це пише УНН з посиланням на Phys.org.

Деталі

Глобальне потепління, спричинене головним чином викидами парникових газів, прискорюється протягом останніх 15 років, що призводить до рекордних температур поверхні. За той самий період країни Східної Азії доклали значних зусиль для очищення повітря від забруднення, що важливо для громадського здоров'я. Найбільше очищення повітря від забруднення було здійснено в Китаї, де забруднення атмосферного повітря є причиною близько 1 мільйона смертей на рік.

Але забруднення повітря також сприяло охолодженню клімату. Сульфатні аерозолі, які утворюються внаслідок спалювання викопного палива, можуть затіняти поверхню Землі від сонячного світла. Таким чином, забруднення повітря ненавмисно стримує деяке потепління, спричинене парниковими газами.

Міжурядова група експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) оцінила, що у 2021 році аерозолі охолодили поверхню Землі на 0,4 ºC. Однак, це не враховувало той факт, що з початку 2010-х років Китай, який на той час був одним з основних джерел забруднення повітря, запровадив сувору політику щодо покращення його якості.

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Бйорн Х. Самсет, провідний автор і старший науковий співробітник Центру міжнародних кліматичних досліджень CICERO, заявив: "Ми змогли виділити кліматичні наслідки політики щодо якості повітря у Східній Азії за останні 15 років. Наш головний результат полягає в тому, що очищення аерозолів у Східній Азії, ймовірно, значною мірою зумовило нещодавнє прискорення глобального потепління, а також тенденції потепління в Тихому океані".

Аналіз кліматичних наслідків викидів з одного регіону є складним завданням. Це вимагає кліматичних симуляцій, які не були легкодоступними, та оновлених даних про викиди, які відображають фактичне скорочення забруднення в материковому Китаї та навколо нього. Використовуючи великий набір симуляцій з восьми різних кліматичних моделей, це дослідження показує, як 75% скорочення викидів сульфатів у Східній Азії частково викриває потепління, спричинене парниковими газами, і змінює те, як підвищуються температури в різних частинах світу.

Доктор Лаура Вілкокс, авторка статті та доцентка Національного центру атмосферних наук (NCAS) при Університеті Редінга, сказала: "Наслідки забруднення повітря для клімату є короткочасними, тоді як вплив викидів вуглекислого газу може відчуватися століттями. Це означає, що прискорення потепління через зменшення забруднення повітря, ймовірно, також буде короткочасним. Ми побачимо прискорення потепління, поки відбуватиметься викриття, а потім повернення до темпів потепління, зумовлених парниковими газами, коли забруднення повітря стабілізується".

Доповнення

Західна Європа зафіксувала найспекотніший червень за всю історію спостережень, із середньою температурою 20,49°C. Це на 2,81°C вище середнього значення за 1991-2020 роки, що свідчить про посилення теплового стресу в регіоні.