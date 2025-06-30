Потепління прийде в Україну вже цього тижня: в Укргідрометцентрі дали прогноз

На цьому тижні очікується суттєве потепління. З третього липня температура повітря перебуватиме в межах +26…+32 °С. Про це повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ефірі телемарафону, пише УНН.

Першого і другого липня підвищення температури буде не надто активним. У більшості регіонів температурні стовпчики будуть показувати +18…+24 °С. Але вже по півдню, по південному заходу, по Закарпаттю буде підвищення температурних показників вже до +26…+32 °С

За її словами, суттєве потепління варто очікувати з третього липня. В деяких регіонах температура повітря сягатиме +35 °С.

З третього числа ці +26…+32 °С вже по всій території України будуть панувати. І в деяких регіонах, переважно це південь і деякі західні, то там може бути і до +35 °С в окремі дні