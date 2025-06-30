Потепління прийде в Україну вже цього тижня: в Укргідрометцентрі дали прогноз
Київ • УНН
З 1 по 2 липня температура становитиме +18…+24 °С, на півдні та заході до +32 °С. Із 3 липня по всій Україні очікується +26…+32 °С, на південному заході до +35 °С.
На цьому тижні очікується суттєве потепління. З третього липня температура повітря перебуватиме в межах +26…+32 °С. Про це повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ефірі телемарафону, пише УНН.
Деталі
Першого і другого липня підвищення температури буде не надто активним. У більшості регіонів температурні стовпчики будуть показувати +18…+24 °С. Але вже по півдню, по південному заходу, по Закарпаттю буде підвищення температурних показників вже до +26…+32 °С
За її словами, суттєве потепління варто очікувати з третього липня. В деяких регіонах температура повітря сягатиме +35 °С.
З третього числа ці +26…+32 °С вже по всій території України будуть панувати. І в деяких регіонах, переважно це південь і деякі західні, то там може бути і до +35 °С в окремі дні
Доповнення
Птуха повідомила, що літнє потепління в Україні очікується вже з неділі, 29 червня. З її слів, зараз на погоду впливає проходження атмосферних фронтів, і, "звичайно, дискомфорт, окрім того, що більше хмарності, опади і не надто високі значення температури, ще й вітер додає".
Починаючи вже з неділі на території України почне поширюватися поле високого атмосферного тиску з Європи, це антициклон. Він вже почне забезпечувати нам більш спокійну погоду. Менше вітру буде