Потепление придет в Украину уже на этой неделе: в Укргидрометцентре дали прогноз
Киев • УНН
С 1 по 2 июля температура составит +18…+24 °С, на юге и западе до +32 °С. С 3 июля по всей Украине ожидается +26…+32 °С, на юго-западе до +35 °С.
На этой неделе ожидается существенное потепление. С третьего июля температура воздуха будет находиться в пределах +26…+32 °С. Об этом сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эфире телемарафона, пишет УНН.
Детали
Первого и второго июля повышение температуры будет не слишком активным. В большинстве регионов температурные столбики будут показывать +18…+24 °С. Но уже по югу, по юго-западу, по Закарпатью будет повышение температурных показателей уже до +26…+32 °С
По ее словам, существенное потепление стоит ожидать с третьего июля. В некоторых регионах температура воздуха будет достигать +35 °С.
С третьего числа эти +26…+32 °С уже по всей территории Украины будут господствовать. И в некоторых регионах, преимущественно это юг и некоторые западные, то там может быть и до +35 °С в отдельные дни
Дополнение
Птуха сообщила, что летнее потепление в Украине ожидается уже с воскресенья, 29 июня. По ее словам, сейчас на погоду влияет прохождение атмосферных фронтов, и, "конечно, дискомфорт, кроме того, что больше облачности, осадки и не слишком высокие значения температуры, еще и ветер добавляет".
Начиная уже с воскресенья на территории Украины начнет распространяться поле высокого атмосферного давления из Европы, это антициклон. Он уже начнет обеспечивать нам более спокойную погоду. Меньше ветра будет