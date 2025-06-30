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Потепление придет в Украину уже на этой неделе: в Укргидрометцентре дали прогноз

Киев • УНН

 • 256 просмотра

С 1 по 2 июля температура составит +18…+24 °С, на юге и западе до +32 °С. С 3 июля по всей Украине ожидается +26…+32 °С, на юго-западе до +35 °С.

Потепление придет в Украину уже на этой неделе: в Укргидрометцентре дали прогноз

На этой неделе ожидается существенное потепление. С третьего июля температура воздуха будет находиться в пределах +26…+32 °С. Об этом сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Первого и второго июля повышение температуры будет не слишком активным. В большинстве регионов температурные столбики будут показывать +18…+24 °С. Но уже по югу, по юго-западу, по Закарпатью будет повышение температурных показателей уже до +26…+32 °С

- сообщила Птуха.

По ее словам, существенное потепление стоит ожидать с третьего июля. В некоторых регионах температура воздуха будет достигать +35 °С.

С третьего числа эти +26…+32 °С уже по всей территории Украины будут господствовать. И в некоторых регионах, преимущественно это юг и некоторые западные, то там может быть и до +35 °С в отдельные дни

- рассказала синоптик.

Дополнение

Птуха сообщила, что летнее потепление в Украине ожидается уже с воскресенья, 29 июня. По ее словам, сейчас на погоду влияет прохождение атмосферных фронтов, и, "конечно, дискомфорт, кроме того, что больше облачности, осадки и не слишком высокие значения температуры, еще и ветер добавляет".

Начиная уже с воскресенья на территории Украины начнет распространяться поле высокого атмосферного давления из Европы, это антициклон. Он уже начнет обеспечивать нам более спокойную погоду. Меньше ветра будет

 - сказала Птуха.  
Павел Зинченко

Павел Зинченко

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