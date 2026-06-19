В результате удара США по предполагаемому наркосудну в Тихом океане погибли три человека
Киев • УНН
Американские военные атаковали судно, подозреваемое в контрабанде наркотиков, в результате чего погибли три человека. С сентября в рамках кампании США погибли по меньшей мере 211 человек.
Американские военные нанесли удар по судну, которое подозревали в контрабанде наркотиков в восточной части Тихого океана. В результате атаки погибли три человека. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
По данным Южного командования США, целью операции были вероятные наркоторговцы, которые использовали один из известных маршрутов контрабанды. В то же время американские военные не предоставили доказательств того, что судно действительно перевозило наркотики.
Как отмечает AP, с начала сентября, когда администрация президента Дональда Трампа начала кампанию против так называемых "наркотеррористов" в Латинской Америке, в результате ударов США по судам погибли по меньшей мере 211 человек. В Вашингтоне заявляют, что такие действия направлены на борьбу с наркотрафиком и смертельными передозировками в США.
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В то же время правозащитники, юристы и часть американских законодателей ставят под сомнение как законность, так и эффективность таких операций.
Сенаторы уже призвали Пентагон обнародовать полные видеозаписи ударов, а инспекция Минобороны США проверяет, соблюдали ли военные установленные процедуры при выборе целей.
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