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В результате удара США по предполагаемому наркосудну в Тихом океане погибли три человека

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

Американские военные атаковали судно, подозреваемое в контрабанде наркотиков, в результате чего погибли три человека. С сентября в рамках кампании США погибли по меньшей мере 211 человек.

В результате удара США по предполагаемому наркосудну в Тихом океане погибли три человека

Американские военные нанесли удар по судну, которое подозревали в контрабанде наркотиков в восточной части Тихого океана. В результате атаки погибли три человека. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По данным Южного командования США, целью операции были вероятные наркоторговцы, которые использовали один из известных маршрутов контрабанды. В то же время американские военные не предоставили доказательств того, что судно действительно перевозило наркотики.

Как отмечает AP, с начала сентября, когда администрация президента Дональда Трампа начала кампанию против так называемых "наркотеррористов" в Латинской Америке, в результате ударов США по судам погибли по меньшей мере 211 человек. В Вашингтоне заявляют, что такие действия направлены на борьбу с наркотрафиком и смертельными передозировками в США.

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В то же время правозащитники, юристы и часть американских законодателей ставят под сомнение как законность, так и эффективность таких операций.

Сенаторы уже призвали Пентагон обнародовать полные видеозаписи ударов, а инспекция Минобороны США проверяет, соблюдали ли военные установленные процедуры при выборе целей.

Военные США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане - видео15.04.26, 09:38 • 4055 просмотров

Степан Гафтко

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