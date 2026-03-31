NASA запускает обратный отсчет до первого за 53 года полета людей на Луну

Фото: Reuters

НАСА 30 марта официально начало обратный отсчет до миссии Artemis II – первого с 1972 года полета людей к Луне. Запуск ракеты Space Launch System с четырьмя астронавтами на борту запланирован на вечер 1 апреля из Космического центра Кеннеди во Флориде. Об этом сообщили AP и NASA, пишет УНН.

Подробности

Во время миссии экипаж отправится в почти 10-дневный полет вокруг Луны и вернется на Землю без посадки на ее поверхность. После суток на околоземной орбите капсула Orion должна взять курс к Луне, выполнить облет и завершить миссию приводнением в Тихом океане.

В НАСА заявили, что ракета после последних технических доработок готова к старту, а погодные условия должны быть благоприятными. Директор запуска Чарли Блэквелл-Томпсон сказала, что команда "приложила невероятные усилия, чтобы достичь этого момента" и что "сейчас мы в отличной, отличной форме".

Artemis II изначально планировали запустить еще в феврале, однако миссию отложили из-за утечки водорода. После этого обнаружили еще одну техническую проблему – засорение гелиевой линии, из-за чего ракету временно вернули в ангар. Позже ее снова вывезли на стартовую площадку.

Что известно об экипаже миссии

На борту Artemis II будут находиться четверо астронавтов – трое американцев и один представитель Канады. Это будет первый пилотируемый полет в рамках программы Artemis и первая миссия к Луне с экипажем за более чем полвека.

В НАСА отдельно отмечают, что состав экипажа стал историческим: в него вошли женщина, темнокожий астронавт и гражданин не США. Пилот миссии Виктор Гловер заявил, что хочет, чтобы молодые люди, глядя на команду, видели в ней и себя. В то же время он добавил, что надеется на время, "когда нам не придется говорить об этих первых" и космические полеты станут просто частью "истории человечества".

НАСА имеет окно для запуска до 6 апреля. Если старт в этот период не состоится, миссию придется перенести как минимум до конца месяца.

