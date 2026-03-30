Хранитель

NASA на этой неделе планирует запустить экипаж Artemis II в полет вокруг Луны

Киев • УНН

 • 1882 просмотра

Миссия Artemis II с четырьмя астронавтами стартует 1 апреля после устранения технических неисправностей. Экипаж совершит девятидневный полет вокруг спутника.

NASA на этой неделе планирует запустить экипаж Artemis II в полет вокруг Луны
НАСА

После недель задержек NASA наконец-то готово к запуску исторического полета на этой неделе, чтобы отправить экипаж из четырех астронавтов в девятидневное путешествие вокруг Луны и обратно, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Миссия Artemis II - с командиром Ридом Уайзманом, пилотом Виктором Гловером, астронавтом Кристиной Кох и канадским астронавтом Джереми Хансеном - должна стартовать в среду, 1 апреля, в 18:24 EDT (01:24 следующего дня по Киеву) на ракете Space Launch System (SLS), самой мощной операционной ракете-носителе в мире. Синоптики прогнозируют 80% вероятность приемлемой погоды для запуска.

"Эй, давайте на Луну! - воскликнул Уайзман, обращаясь к толпе журналистов после того, как он и его коллеги по экипажу прибыли в Космический центр Кеннеди в пятницу. - Я думаю, что страна и мир давно ждали, чтобы сделать это снова".

Изначально запуск планировался на начало февраля, но полет был задержан, сначала из-за утечки водородного топлива, а затем из-за проблем с системой наддува топлива верхней ступени. NASA заявляет, что обе проблемы были решены, что наконец-то открыло путь для запуска.

Это будет первый полет ракеты с экипажем на борту, и только второй полет в целом. Это также будет первый пилотируемый полет пилотируемой капсулы Orion для глубокого космоса.

Главная цель - испытать пилотируемый корабль под названием Integrity.

"Это испытательная миссия, - сказал Уайзман. - Когда мы покинем планету, мы можем сразу вернуться домой. Мы можем провести три-четыре дня вокруг Земли. Мы можем полететь на Луну. Именно туда мы хотим попасть, но это тестовая миссия, и мы готовы к любому сценарию, когда будем лететь на этом удивительном космическом корабле Orion в составе системы запуска космических аппаратов на расстоянии 250 000 миль. Это будет невероятно!"

Уайзман, Гловер и Кох - ветераны космической отрасли NASA. Хансен, совершая свой первый космический полет, станет первым канадцем, покинувшим орбиту Земли.

Астронавты миссии Artemis II, слева направо: командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, астронавт Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен. NASA
Астронавты миссии Artemis II, слева направо: командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, астронавт Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен. NASA

Со своей миссией облететь Луну они станут первым экипажем, который отправился к Луне со времен полета "Apollo 17", который приземлился там более 50 лет назад.

Это важная веха в новой космической гонке NASA с Китаем, который планирует отправить собственных "тайконавтов" на поверхность Луны к 2030 году. NASA надеется выиграть эту гонку, запустив одну, а возможно, и две миссии Artemis по высадке на Луну в 2028 году.

NASA отменяет строительство орбитальной лунной станции ради базы на Луне за $20 млрд24.03.26, 17:26 • 4894 просмотра

Но сначала агентство планирует тщательно протестировать капсулу Orion, совершив свой первый полет с экипажем на борту, во время этого путешествия Artemis II вокруг Луны.

Затем, в следующем году, NASA планирует, что астронавты соберутся и состыкуются на низкой околоземной орбите с новыми лунными посадочными модулями, которые строят SpaceX и Blue Origin, для тестирования критически важных систем и проверки рабочих процедур. После этого астронавты NASA отправятся на посадку на Луну вблизи южного полюса Луны - всего через два года.

Тем временем NASA сосредоточится на увеличении частоты полетов и проектировании лунной базы, где астронавты смогут проводить недели или месяцы, проводя исследования и разрабатывая технологии.

Администратор NASA Джаред Айзекман, который объявил об обновленных планах в феврале с ориентировочной стоимостью 20 миллиардов долларов в течение семи лет, сказал, что этот "пошаговый подход" - это "именно то, как NASA достигла почти невозможного" с программой "Apollo" в 1960-х годах.

"Но на этот раз цель не в флагах и следах. На этот раз цель - остаться", - сказал он, добавив: "Америка больше никогда не откажется от Луны".

Юлия Шрамко

