NASA цього тижня планує запустити екіпаж Artemis II у політ навколо Місяця

Після тижнів затримок NASA нарешті готова до запуску історичного польоту цього тижня, щоб відправити екіпаж із чотирьох астронавтів у дев'ятиденну подорож навколо Місяця і назад, пише УНН з посиланням на CBS News.

Місія Artemis II - з командиром Рідом Вайзманом, пілотом Віктором Гловером, астронавткою Крістіною Кох та канадським астронавтом Джеремі Гансеном - має стартувати в середу, 1 квітня, о 18:24 EDT (01:24 наступного дня за Києвом) на ракеті Space Launch System (SLS), найпотужнішій операційній ракеті-носії у світі. Синоптики прогнозують 80% ймовірність прийнятної погоди для запуску.

"Гей, ходімо на Місяць! - вигукнув Вайзман, звертаючись до натовпу журналістів після того, як він та його колеги по екіпажу прибули до Космічного центру Кеннеді в п'ятницю. - Я думаю, що країна та світ давно чекали, щоб зробити це знову".

Спочатку запуск планувався на початку лютого, але політ було затримано, спочатку через витік водневого палива, а потім через проблеми з системою наддуву палива верхнього ступеня. NASA каже, що обидві проблеми були вирішені, що нарешті відкрило шлях для запуску.

Це буде перший політ ракети з екіпажем на борту, і лише другий політ загалом. Це також буде перший пілотований політ пілотованої капсули Orion для глибокого космосу.

Головна мета - випробувати пілотований корабель під назвою Integrity.

"Це випробувальна місія, - сказав Вайзман. - Коли ми покинемо планету, ми можемо одразу повернутися додому. Ми можемо провести три-чотири дні навколо Землі. Ми можемо полетіти на Місяць. Саме туди ми хочемо потрапити, але це тестова місія, і ми готові до будь-якого сценарію, коли будемо летіти на цьому дивовижному космічному кораблі Orion у складі системи запуску космічних апаратів на відстані 250 000 миль. Це буде неймовірно!"

Вайзман, Гловер і Кох - ветерани космічної галузі NASA. Гансен, здійснюючи свій перший космічний політ, стане першим канадцем, який залишив орбіту Землі.

Астронавти місії Artemis II, зліва направо: командир Рід Вайзман, пілот Віктор Гловер, астронавтка Крістіна Кох та канадський астронавт Джеремі Гансен. NASA

Зі своєю місією облетіти Місяць вони стануть першим екіпажем, який вирушив до Місяця з часів польоту "Apollo 17", який приземлився там понад 50 років тому.

Це важлива віха в новій космічній гонці NASA з Китаєм, який планує відправити власних "тайконавтів" на поверхню Місяця до 2030 року. NASA сподівається виграти цю гонку, запустивши одну, а можливо, й дві місії Artemis з висадки на Місяць у 2028 році.

NASA скасовує будівництво орбітальної місячної станції заради бази на Місяці за $20 млрд

Але спочатку агентство планує ретельно протестувати капсулу Orion, здійснивши свій перший політ з екіпажем на борту, під час цієї подорожі Artemis II навколо Місяця.

Потім, наступного року, NASA планує, що астронавти зберуться та зістикуються на низькій навколоземній орбіті з новими місячними посадковими модулями, які будують SpaceX та Blue Origin, для тестування критично важливих систем та перевірки робочих процедур. Після цього астронавти NASA вирушать на посадку на Місяць поблизу південного полюса Місяця - лише через два роки.

Тим часом NASA зосередиться на збільшенні частоти польотів та проєктуванні місячної бази, де астронавти зможуть проводити тижні або місяці, проводячи дослідження та розробляючи технології.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман, який оголосив про оновлені плани в лютому з орієнтовною вартістю 20 мільярдів доларів протягом семи років, сказав, що цей "покроковий підхід" - це "саме те, як NASA досягла майже неможливого" з програмою "Apollo" у 1960-х роках.

"Але цього разу мета не в прапорах і слідах. Цього разу мета - залишитися", - сказав він, додавши: "Америка більше ніколи не відмовиться від Місяця".