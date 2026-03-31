NASA запускає зворотний відлік до першого за 53 роки польоту людей до Місяця

NASA 30 березня офіційно розпочало зворотний відлік до місії Artemis II – першого з 1972 року польоту людей до Місяця. Запуск ракети Space Launch System із чотирма астронавтами на борту запланований на вечір 1 квітня з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Про це повідомили AP і NASA, пише УНН.

Деталі

Під час місії екіпаж вирушить у майже 10-денний політ навколо Місяця і повернеться на Землю без посадки на його поверхню. Після доби на навколоземній орбіті капсула Orion має взяти курс до Місяця, виконати обліт і завершити місію приводненням у Тихому океані.

У NASA заявили, що ракета після останніх технічних доопрацювань готова до старту, а погодні умови мають бути сприятливими. Директорка запуску Чарлі Блеквелл-Томпсон сказала, що команда "доклала неймовірних зусиль, щоб досягти цього моменту" і що "зараз ми у чудовій, чудовій формі".

Artemis II спочатку планували запустити ще в лютому, однак місію відклали через витік водню. Після цього виявили ще одну технічну проблему – засмічення гелієвої лінії, через що ракету тимчасово повернули до ангара. Пізніше її знову вивезли на стартовий майданчик.

Що відомо про екіпаж місії

На борту Artemis II перебуватимуть четверо астронавтів – троє американців і один представник Канади. Це буде перший пілотований політ у межах програми Artemis і перша місія до Місяця з екіпажем за понад пів століття.

У NASA окремо наголошують, що склад екіпажу став історичним: до нього увійшли жінка, темношкірий астронавт і громадянин не США. Пілот місії Віктор Гловер заявив, що хоче, аби молоді люди, дивлячись на команду, бачили в ній і себе. Водночас він додав, що сподівається на час, "коли нам не доведеться говорити про ці перші" і космічні польоти стануть просто частиною "історії людства".

NASA має вікно для запуску до 6 квітня. Якщо старт у цей період не відбудеться, місію доведеться перенести щонайменше до кінця місяця.

