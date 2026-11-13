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SpaceX Starship

SpaceX впервые попытается "поймать" Starship на суше — почему это так важно для Маска

Киев • УНН

 • 1514 просмотра

Пятнадцатый полёт Starship запланирован в Техасе с выводом спутников Starlink. SpaceX попытается вернуть обе ступени ракеты.

SpaceX впервые попытается "поймать" Starship на суше — почему это так важно для Маска
REUTERS/Joe Skipper

Запланированный на пятницу полёт ракеты Starship компании SpaceX будет включать первую попытку «поймать» космический корабль на стартовой площадке в Техасе вместо того, чтобы позволить ему упасть в океан. Это станет ключевым испытанием в рамках стремления Илона Маска создать полностью многоразовую ракетную систему, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Запуск ракеты Starship высотой 124 метра (407 футов) запланирован на 16:45 по центральному времени (22:45 по Гринвичу) с космодрома SpaceX Starbase в Южном Техасе. Это будет 15-й полёт системы с 2023 года и второй, во время которого на орбиту выведут партию действующих спутников Starlink. Таким образом, эта миссия одновременно является коммерческим мероприятием по развитию сети спутниковой связи и важнейшим испытанием ракеты, которая всё ещё находится на стадии разработки.

По состоянию на утро пятницы компания SpaceX ещё не получила лицензию на запуск от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Управление, которое обычно выдавало лицензии за день до предыдущих запусков Starship, не предоставило оперативного ответа на запрос о комментарии.

Компания Маска, работающая в сферах космонавтики и искусственного интеллекта, рассматривает ракету нового поколения Starship как критически важный элемент для расширения сети Starlink. В будущем она также может быть использована для развёртывания масштабной группировки спутников для обработки данных с помощью искусственного интеллекта — проекта под названием Starmind. Это согласуется с позиционированием SpaceX как гиганта в области инфраструктуры.

Предыдущий запуск Starship состоялся в сентябре: тогда ракете впервые удалось вывести спутники на орбиту, несмотря на отключение нескольких двигателей во время полёта. Та миссия, рассчитанная на 10 часов, завершилась примерно через 3 часа успешным приводнением в Тихом океане.

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Во время миссии, запланированной на пятницу, компания планирует вернуть в Техас как первую ступень ракеты — ускоритель Super Heavy, — так и верхнюю ступень (собственно космический корабль). Верхняя ступень должна вернуться примерно через 22 часа после старта. В SpaceX заявили, что в случае успешного выполнения всех этапов это станет «прорывным моментом на пути к превращению Starship в надёжную ракету, которую можно быстро использовать повторно». 

Добавим

СМИ отмечает, что компания SpaceX уже трижды возвращала 72-метровый (236-футовый) ускоритель Super Heavy на стартовую площадку после запуска корабля Starship в космос. Примерно через 10 минут после старта ракета-носитель совершала вертикальную посадку прямо в большие механические «руки», закреплённые на стартовой башне. В последний раз это произошло в марте 2025 года.

Для выполнения 15-й миссии SpaceX должна убрать ускоритель Super Heavy со стартовой площадки, чтобы освободить место для Starship. Ожидается, что корабль вернётся из космоса, совершив 14 оборотов вокруг Земли. Это создаёт условия для первой в истории «поимки» самого корабля Starship, которая должна состояться в субботу около 14:45 по центральному времени (20:45 по Гринвичу).

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Илон Маск заявил, что рассчитывает выйти на график еженедельных запусков Starship к первой половине 2027 года. В то же время в SpaceX сообщили, что к концу 2026 года компания может начать запуски Starship с новой стартовой площадки во Флориде.

NASA профинансировало разработку Starship, выделив SpaceX около 3,2 миллиарда долларов. Это произошло после того, как в 2021 году агентство выбрало эту ракету в качестве посадочного модуля для доставки астронавтов на Луну в рамках многомиллиардной американской программы «Артемида» (Artemis). Со своей стороны, SpaceX инвестировала в создание ракеты не менее 15 миллиардов долларов собственных средств.

NASA и SpaceX планируют, что Starship доставит людей на Луну к 2028 году. Однако впереди ещё несколько важных этапов испытаний; по мнению аналитиков и инженеров отрасли, это может привести к переносу указанных сроков. Среди таких этапов — отработка сложной процедуры перекачки топлива на орбите между кораблями Starship (в частности, между «танкером» и основным кораблём). Этот процесс является ключевым для того, чтобы Starship мог отправиться за пределы околоземной орбиты — к Луне.

Компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, также разрабатывает для NASA лунный посадочный модуль — Blue Moon — в рамках программы «Артемида». Ожидается, что в следующем году Blue Moon присоединится к Starship и другому космическому аппарату — капсуле NASA Orion — на околоземной орбите. Это произойдёт во время миссии «Артемида-3» (Artemis III), которая предусматривает испытание стыковки, прежде чем в рамках миссии «Артемида-4» (Artemis IV) начнутся непосредственные полёты NASA с высадкой людей на Луне.

Антонина Туманова

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