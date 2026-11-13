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The Guardian
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Опалення
SpaceX Starship

SpaceX вперше спробує "спіймати" Starship на суші після польоту в космос

Київ • УНН

 • 1380 перегляди

П’ятнадцятий політ Starship запланований у Техасі з виведенням супутників Starlink. SpaceX спробує повернути обидва ступені ракети.

SpaceX вперше спробує "спіймати" Starship на суші після польоту в космос
REUTERS/Joe Skipper

Запланований на п’ятницю політ ракети Starship компанії SpaceX включатиме першу спробу "спіймати" космічний корабель на стартовому майданчику в Техасі, замість того щоб дозволити йому впасти в океан. Це стане ключовим випробуванням у межах прагнення Ілона Маска створити повністю багаторазову ракетну систему, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Запуск ракети Starship заввишки 124 метри (407 футів) заплановано на 16:45 за центральним часом (22:45 за Гринвічем) із космодрому SpaceX Starbase у Південному Техасі. Це буде 15-й політ системи з 2023 року і другий, під час якого на орбіту виведуть партію робочих супутників Starlink. Таким чином, ця місія є водночас комерційним заходом для розвитку мережі супутникового зв’язку та надважливим випробуванням для ракети, яка все ще перебуває на стадії розробки.

Станом на ранок п’ятниці компанія SpaceX ще не отримала ліцензію на запуск від Федерального управління цивільної авіації США (FAA). Управління, яке зазвичай видавало ліцензії за день до попередніх запусків Starship, не надало оперативної відповіді на запит про коментар.

Компанія Маска, що працює у сферах космонавтики та штучного інтелекту, розглядає ракету нового покоління Starship як критично важливий елемент для розширення мережі Starlink. У майбутньому вона також може бути використана для розгортання масштабного угруповання супутників для обробки даних за допомогою штучного інтелекту — проєкту під назвою Starmind. Це узгоджується з позиціюванням SpaceX як гіганта в галузі інфраструктури.

Попередній запуск Starship відбувся у вересні: тоді ракеті вдалося вперше вивести супутники на орбіту, попри відключення кількох двигунів під час польоту. Та місія, розрахована на 10 годин, завершилася приблизно через 3 години успішним приводненням у Тихому океані.

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Під час місії, запланованої на п’ятницю, компанія планує повернути в Техас як перший ступінь ракети — прискорювач Super Heavy, — так і верхній ступінь (власне космічний корабель). Верхній ступінь має повернутися приблизно через 22 години після старту. У SpaceX заявили, що в разі успішного виконання всіх етапів це стане "проривним моментом на шляху до перетворення Starship на надійну ракету, яку можна швидко використовувати повторно". 

Додамо

ЗМІ зауважує, що компанія SpaceX вже тричі повертала 72-метровий (236-футовий) прискорювач Super Heavy на стартовий майданчик після запуску корабля Starship у космос. Приблизно через 10 хвилин після старту ракета-носій здійснювала вертикальну посадку прямо у великі механічні "руки", закріплені на стартовій вежі. Востаннє це відбулося в березні 2025 року.

Для виконання 15-ї місії SpaceX має прибрати прискорювач Super Heavy зі стартового майданчика, щоб звільнити місце для Starship. Очікується, що корабель повернеться з космосу, здійснивши 14 обертів навколо Землі. Це створює умови для першого в історії "впіймання" самого корабля Starship, яке має відбутися в суботу близько 14:45 за центральним часом (20:45 за Гринвічем).

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Ілон Маск заявив, що розраховує вийти на графік щотижневих запусків Starship до першої половини 2027 року. Водночас у SpaceX повідомили, що до кінця 2026 року компанія може розпочати запуски Starship з нового стартового майданчика у Флориді.

NASA профінансувало розробку Starship, виділивши SpaceX близько 3,2 мільярда доларів. Це сталося після того, як у 2021 році агентство обрало цю ракету як посадковий модуль для доставки астронавтів на Місяць у межах багатомільярдної американської програми "Артеміда" (Artemis). Зі свого боку, SpaceX інвестувала у створення ракети щонайменше 15 мільярдів доларів власних коштів.

NASA та SpaceX планують, що Starship доставить людей на Місяць до 2028 року. Проте попереду ще кілька важливих етапів випробувань; на думку аналітиків та інженерів галузі, це може призвести до перенесення зазначених термінів. Серед таких етапів — відпрацювання складної процедури перекачування палива на орбіті між кораблями Starship (зокрема, між "танкером" і основним кораблем). Цей процес є ключовим для того, щоб Starship міг вирушити за межі навколоземної орбіти — до Місяця.

Компанія Blue Origin, що належить Джеффу Безосу, також розробляє для NASA місячний посадковий модуль — Blue Moon — у межах програми "Артеміда". Очікується, що наступного року Blue Moon приєднається до Starship та іншого космічного апарату — капсули NASA Orion — на навколоземній орбіті. Це відбудеться під час місії "Артеміда-3" (Artemis III), яка передбачає випробування стикування, перш ніж у межах місії "Артеміда-4" (Artemis IV) розпочнуться безпосередні польоти NASA з висадкою людей на Місяць.

Антоніна Туманова

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
SpaceX Starship
Starlink
Федеральне авіаційне управління США
SpaceX
Reuters
NASA
Blue Origin
Джефф Безос
Тихий океан
Техас
Ілон Маск
Флорида