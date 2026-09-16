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SpaceX 22 вересня вперше спробує вивести Starship на орбіту

Київ • УНН

 • 1194 перегляди

SpaceX запланувала перший орбітальний запуск Starship на 22 вересня з космодрому Starbase. Місія також має вивести 26 супутників Starlink V3.

SpaceX 22 вересня вперше спробує вивести Starship на орбіту

Американська компанія SpaceX вперше спробує вивести на орбіту свою ракетну систему Starship у вівторок, 22 вересня. Про це повідомляє Space.com, пише УНН.

Деталі

Космодром Starbase у Південному Техасі слугуватиме майданчиком для запуску Starship на орбіту о 15:15 за київським часом.

Майбутній політ стане загалом 14-м для Starship, який уперше був запущений у квітні 2023 року і вже двічі літав у 2026 році.

Однак усі попередні 13 польотів 124-метрової ракетної системи апарата були суборбітальними, тож чотирнадцятий політ стане знаковою подією.

Після виходу на орбіту може розпочатися наступний етап розробки Starship як системи, що підлягає повному та швидкому повторному використанню

- повідомили у SpaceX.

Компанія планує під час цієї місії вперше вивести на орбіту 26 супутників Starlink V3, які здатні суттєво підвищити швидкість і надійність зв’язку в усьому світі.

Starship - мегаракета багаторазового використання, яку компанія розробляє, щоб допомогти людству колонізувати Місяць та Марс.

SpaceX витягла Starship з Індійського океану через місяць після запуску30.08.26, 05:55 • 5659 переглядiв

Ольга Розгон

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