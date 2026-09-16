SpaceX 22 сентября впервые попытается вывести Starship на орбиту

Американская компания SpaceX впервые попытается вывести на орбиту свою ракетную систему Starship во вторник, 22 сентября. Об этом сообщает Space.com, пишет УНН.

Детали

Космодром Starbase в Южном Техасе будет площадкой для запуска Starship на орбиту в 15:15 по киевскому времени.

Предстоящий полет станет в общей сложности 14-м для Starship, который впервые был запущен в апреле 2023 года и уже дважды летал в 2026 году.

Однако все предыдущие 13 полетов 124-метровой ракетной системы аппарата были суборбитальными, поэтому четырнадцатый полет станет знаковым событием.

После выхода на орбиту может начаться следующий этап разработки Starship как системы, подлежащей полному и быстрому повторному использованию - сообщили в SpaceX.

Компания планирует во время этой миссии впервые вывести на орбиту 26 спутников Starlink V3, которые способны существенно повысить скорость и надежность связи во всем мире.

Starship — многоразовая мегаракета, которую компания разрабатывает, чтобы помочь человечеству колонизировать Луну и Марс.

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