SpaceX подняла Starship из Индийского океана через месяц после запуска

SpaceX провела крупнейшую в своей истории операцию по возвращению Starship, подняв корабль из Индийского океана примерно через месяц после испытательного полёта. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Компания Илона Маска теперь транспортирует Starship обратно на базу Starbase в Техасе. Ожидается, что дорога займёт несколько месяцев. SpaceX также опубликовала фотографии спасательной операции возле острова Рождества.

Starship стартовал 24 июля из Техаса в рамках 13-го испытательного полёта. В отличие от предыдущих запусков, корабль выдержал примерно часовой полёт, после чего приводнился в Индийском океане и остался достаточно неповреждённым для дальнейшего подъёма.

Поздравляем всю команду SpaceX Recovery с работой в сложных условиях, которая предоставила нашим инженерам доступ к огромному количеству данных для продолжения стремительного развития Starship