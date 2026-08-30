SpaceX подняла Starship из Индийского океана через месяц после запуска
Киев • УНН
Starship после часового полёта приводнился в Индийском океане и остался пригодным для подъёма. Корабль везут в Техас для анализа.
SpaceX провела крупнейшую в своей истории операцию по возвращению Starship, подняв корабль из Индийского океана примерно через месяц после испытательного полёта. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Компания Илона Маска теперь транспортирует Starship обратно на базу Starbase в Техасе. Ожидается, что дорога займёт несколько месяцев. SpaceX также опубликовала фотографии спасательной операции возле острова Рождества.
Starship стартовал 24 июля из Техаса в рамках 13-го испытательного полёта. В отличие от предыдущих запусков, корабль выдержал примерно часовой полёт, после чего приводнился в Индийском океане и остался достаточно неповреждённым для дальнейшего подъёма.
SpaceX получит дополнительные данные для развития Starship
Поздравляем всю команду SpaceX Recovery с работой в сложных условиях, которая предоставила нашим инженерам доступ к огромному количеству данных для продолжения стремительного развития Starship
Компания планирует использовать Starship для будущих миссий на Луну и Марс. NASA также рассчитывает на этот корабль в рамках лунной программы и планов возвращения астронавтов на поверхность Луны.
В SpaceX рассматривают возвращённый корабль как дополнительный источник технических данных, которые помогут оценить его состояние после полёта и усовершенствовать следующие версии Starship.
SpaceX построит ракетный комплекс Starship в Луизиане25.08.26, 21:05 • 3954 просмотра