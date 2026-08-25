SpaceX построит ракетный комплекс Starship в Луизиане

Компания миллиардера Илона Маска SpaceX планирует построить ракетный комплекс Starship в Луизиане. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Детали

Как заявили в компании, SpaceX планирует построить стартовую площадку Starship на юге Луизианы.

Участок площадью 125 000 акров (50 585 гектаров) под названием Starbase, Луизиана, расширит операции компании по запуску Starship за пределы Южного Техаса и предназначен для поддержки "тысяч полетов Starship в год".

Прибрежное болото, более чем в восемь раз превышающее по площади Манхэттен, станет самодостаточным космопортом с производством топлива, генерацией электроэнергии, возможностями глубоководного судоходства, оборудованием для обработки транспортных средств и аэропортом.

Напомним

Первые спутники SpaceX с искусственным интеллектом, которые будут работать на чипах Nvidia, планируют запустить в четвертом квартале 2027 года.