SpaceX побудує ракетний комплекс Starship у Луїзіані

Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX планує побудувати ракетний комплекс Starship у Луїзіані. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.

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Як заявили в компанії, SpaceX планує побудувати стартовий майданчик Starship на півдні Луїзіани.

Ділянка площею 125 000 акрів (50 585 гектарів) під назвою Starbase, Луїзіана, розширить операції компанії з запуску Starship за межі Південного Техасу та призначена для підтримки "тисяч польотів Starship на рік".

Прибережне болото, більш ніж у вісім разів більше за Мангеттен, стане самодостатнім космопортом з виробництвом палива, генерацією електроенергії, можливостями глибоководного судноплавства, обладнанням для обробки транспортних засобів та аеропортом.

Нагадаємо

Перші супутники SpaceX зі штучним інтелектом, які працюватимуть на чипах Nvidia, планують запустити в четвертому кварталі 2027 року.