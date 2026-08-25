SpaceX побудує ракетний комплекс Starship у Луїзіані
Київ • УНН
SpaceX планує звести в Луїзіані комплекс Starbase площею 50 585 гектарів для тисяч запусків Starship щороку. Він матиме власну інфраструктуру.
Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX планує побудувати ракетний комплекс Starship у Луїзіані. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.
Деталі
Як заявили в компанії, SpaceX планує побудувати стартовий майданчик Starship на півдні Луїзіани.
Ділянка площею 125 000 акрів (50 585 гектарів) під назвою Starbase, Луїзіана, розширить операції компанії з запуску Starship за межі Південного Техасу та призначена для підтримки "тисяч польотів Starship на рік".
Прибережне болото, більш ніж у вісім разів більше за Мангеттен, стане самодостатнім космопортом з виробництвом палива, генерацією електроенергії, можливостями глибоководного судноплавства, обладнанням для обробки транспортних засобів та аеропортом.
Нагадаємо
Перші супутники SpaceX зі штучним інтелектом, які працюватимуть на чипах Nvidia, планують запустити в четвертому кварталі 2027 року.