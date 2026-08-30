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SpaceX витягла Starship з Індійського океану через місяць після запуску

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Starship після годинного польоту приводнився в Індійському океані й залишився придатним для підйому. Корабель везуть до Техасу для аналізу.

SpaceX витягла Starship з Індійського океану через місяць після запуску

SpaceX провела найбільшу у своїй історії операцію з повернення Starship, витягнувши корабель з Індійського океану приблизно через місяць після випробувального польоту. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Компанія Ілона Маска тепер транспортує Starship назад на базу Starbase у Техасі. Очікується, що дорога триватиме кілька місяців. SpaceX також оприлюднила фотографії рятувальної операції поблизу острова Різдва.

Starship стартував 24 липня з Техасу в межах 13-го випробувального польоту. На відміну від попередніх запусків, корабель пережив приблизно годинний політ, після чого приводнився в Індійському океані та залишився достатньо неушкодженим для подальшого підйому.

SpaceX отримає додаткові дані для розвитку Starship

Вітаємо всю команду SpaceX Recovery з роботою у складних умовах, яка дала нашим інженерам доступ до величезної кількості даних для продовження швидкого розвитку Starship

– заявили у SpaceX.

Компанія планує використовувати Starship для майбутніх місій на Місяць і Марс. NASA також розраховує на цей корабель у межах місячної програми та планів повернення астронавтів на поверхню Місяця.

У SpaceX розглядають повернений корабель як додаткове джерело технічних даних, які допоможуть оцінити його стан після польоту та вдосконалити наступні версії Starship.

SpaceX побудує ракетний комплекс Starship у Луїзіані25.08.26, 21:05 • 3950 переглядiв

Степан Гафтко

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Техас
Ілон Маск
Індійський океан