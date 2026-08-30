SpaceX витягла Starship з Індійського океану через місяць після запуску
Київ • УНН
Starship після годинного польоту приводнився в Індійському океані й залишився придатним для підйому. Корабель везуть до Техасу для аналізу.
SpaceX провела найбільшу у своїй історії операцію з повернення Starship, витягнувши корабель з Індійського океану приблизно через місяць після випробувального польоту. Про це повідомляє AP, пише УНН.
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Компанія Ілона Маска тепер транспортує Starship назад на базу Starbase у Техасі. Очікується, що дорога триватиме кілька місяців. SpaceX також оприлюднила фотографії рятувальної операції поблизу острова Різдва.
Starship стартував 24 липня з Техасу в межах 13-го випробувального польоту. На відміну від попередніх запусків, корабель пережив приблизно годинний політ, після чого приводнився в Індійському океані та залишився достатньо неушкодженим для подальшого підйому.
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Компанія планує використовувати Starship для майбутніх місій на Місяць і Марс. NASA також розраховує на цей корабель у межах місячної програми та планів повернення астронавтів на поверхню Місяця.
У SpaceX розглядають повернений корабель як додаткове джерело технічних даних, які допоможуть оцінити його стан після польоту та вдосконалити наступні версії Starship.
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