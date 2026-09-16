Нові випадки з безпілотниками виявили проблему з цивільною обороною Литви

У Литві немає єдиної процедури, яка гарантувала б відкриття всіх укриттів у разі повітряної небезпеки, зокрема вночі. Частина сховищ може залишитися недоступною для людей навіть після попередження про загрозу, повідомляє LRT, пише УНН.

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Проблема стала актуальною після нічних попереджень про можливу повітряну небезпеку у Вільнюсі та Каунасі. Міністр внутрішніх справ Литви Мартинас Кателінас заявив, що після оголошення найвищого рівня небезпеки люди мають прямувати до визначених укриттів, однак відповідальність за їхнє відкриття покладена на муніципалітети.

Асоціація муніципалітетів Литви заявляє, що загальнонаціонального порядку відкриття укриттів фактично немає. У різних містах діють власні алгоритми, а в деяких випадках для доступу до приміщення необхідно фізично знайти людину з ключами.

Відкрити укриття за 10 хвилин може бути неможливо

Після отримання сигналу керівник укриття, будемо реалістами, не знайде протягом 10 хвилин людину, яка прийде його відімкнути – заявив представник Асоціації муніципалітетів Вітаутас Камінскас.

Проблеми вже виникали раніше. У Каунасі укриття розраховані майже на половину населення міста, однак під час попередньої надзвичайної ситуації частина приміщень залишалася зачиненою.

Деякі муніципалітети тепер готуються встановлювати системи дистанційного відкриття укриттів. За підрахунками МВС Литви, загалом наявні в країні укриття за умови їхньої готовності та доступності здатні вмістити понад половину населення.

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