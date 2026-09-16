Нові випадки з безпілотниками виявили проблему з цивільною обороною Литви

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 354 перегляди
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші
08:35 • 750 перегляди
Нових штрафів за перевищення швидкості не буде: Рада провалила законопроєкт
06:33 • 11201 перегляди
Дрон рф влучив у рейсовий автобус на Нікопольщині: п’ятеро загиблих, семеро пораненихPhoto
Ексклюзив
06:01 • 16744 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
04:58 • 14801 перегляди
"Пекельні" санкції проти рф наблизилися до ухвалення у США – залишилося фінальне голосування
04:45 • 14971 перегляди
Німецькі лікарні готуються до війни дронів і масових жертв, Бундесвер очікує до 1000 поранених щодня
04:19 • 14905 перегляди
"АТЕШ" заявив про диверсію на заводі, який виробляє у воронежі компоненти для ракет Х-101 та "Іскандер-К"Video
16 вересня, 02:17 • 19506 перегляди
Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для Patriot, але є нюанс
16 вересня, 01:17 • 17556 перегляди
російський аналог Starlink за пів року так і не дістався робочої орбіти, частину супутників рф уже втратила
16 вересня, 00:16 • 22193 перегляди
На концерт до кобзона відправився генерал, який доповідав путіну про нібито взяття Костянтинівки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.6м/с
51%
753мм
Популярнi новини
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25170 перегляди
Законопроєкт про жорсткі санкції проти рф вийшов на фінальний розгляд у Палаті представників США16 вересня, 02:55 • 19647 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 16779 перегляди
Скільки військових і техніки втратила росія за добу – дані ГенштабуPhoto04:08 • 7234 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 7358 перегляди
Публікації
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші09:12 • 354 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 7470 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
Ексклюзив
06:01 • 16744 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 16840 перегляди
Міжнародний день демократії: чому це свято актуальне й сьогодні15 вересня, 15:14 • 32384 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ліндсі Грем
Володимир Зеленський
Роксолана Підласа
Дональд Трамп-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25244 перегляди
Стіва Карелла назвали одним із найпривабливіших зрілих чоловіків Голлівуду – актор відреагував на новий статус15 вересня, 23:07 • 27095 перегляди
Чака Норріса, Роберта Редфорда та зірку "Баффі" "забули" вшанувати на "Еммі-2026"15 вересня, 22:05 • 25790 перегляди
Келлі Осборн заявила, що ніколи не помириться зі старшою сестрою і пояснила чому15 вересня, 21:06 • 26270 перегляди
Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір15 вересня, 11:29 • 43262 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
SpaceX Starship

Нові випадки з безпілотниками виявили проблему з цивільною обороною Литви

Київ • УНН

 • 3810 перегляди

У Литві немає єдиного порядку відкриття укриттів уночі під час повітряної небезпеки. Муніципалітети готують дистанційні системи доступу.

Нові випадки з безпілотниками виявили проблему з цивільною обороною Литви

У Литві немає єдиної процедури, яка гарантувала б відкриття всіх укриттів у разі повітряної небезпеки, зокрема вночі. Частина сховищ може залишитися недоступною для людей навіть після попередження про загрозу, повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

Проблема стала актуальною після нічних попереджень про можливу повітряну небезпеку у Вільнюсі та Каунасі. Міністр внутрішніх справ Литви Мартинас Кателінас заявив, що після оголошення найвищого рівня небезпеки люди мають прямувати до визначених укриттів, однак відповідальність за їхнє відкриття покладена на муніципалітети.

Асоціація муніципалітетів Литви заявляє, що загальнонаціонального порядку відкриття укриттів фактично немає. У різних містах діють власні алгоритми, а в деяких випадках для доступу до приміщення необхідно фізично знайти людину з ключами.

Відкрити укриття за 10 хвилин може бути неможливо

Після отримання сигналу керівник укриття, будемо реалістами, не знайде протягом 10 хвилин людину, яка прийде його відімкнути

– заявив представник Асоціації муніципалітетів Вітаутас Камінскас.

Проблеми вже виникали раніше. У Каунасі укриття розраховані майже на половину населення міста, однак під час попередньої надзвичайної ситуації частина приміщень залишалася зачиненою.

Деякі муніципалітети тепер готуються встановлювати системи дистанційного відкриття укриттів. За підрахунками МВС Литви, загалом наявні в країні укриття за умови їхньої готовності та доступності здатні вмістити понад половину населення.

З'явилися нові деталі першого збиття дрона над Литвою авіацією НАТО15.09.26, 07:54 • 70848 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоСвіт
Евакуація
Повітряна тривога
Каунас
Вільнюс
Литва