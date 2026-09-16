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Новые случаи с беспилотниками выявили проблему с гражданской обороной Литвы

Киев • УНН

 • 3948 просмотра

В Литве нет единого порядка открытия укрытий ночью во время воздушной угрозы. Муниципалитеты готовят дистанционные системы доступа.

Новые случаи с беспилотниками выявили проблему с гражданской обороной Литвы

В Литве нет единой процедуры, которая гарантировала бы открытие всех убежищ в случае воздушной тревоги, в частности ночью. Часть укрытий может остаться недоступной для людей даже после предупреждения об угрозе, сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Проблема стала актуальной после ночных предупреждений о возможной воздушной опасности в Вильнюсе и Каунасе. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что после объявления наивысшего уровня опасности люди должны направляться к определённым укрытиям, однако ответственность за их открытие возложена на муниципалитеты.

Ассоциация муниципалитетов Литвы заявляет, что общенационального порядка открытия укрытий фактически нет. В разных городах действуют собственные алгоритмы, а в некоторых случаях для доступа в помещение необходимо физически найти человека с ключами.

Открыть укрытие за 10 минут может быть невозможно

После получения сигнала руководитель укрытия, будем реалистами, не найдёт в течение 10 минут человека, который придёт его отпереть

– заявил представитель Ассоциации муниципалитетов Витаутас Каминскас.

Проблемы возникали и раньше. В Каунасе укрытия рассчитаны почти на половину населения города, однако во время предыдущей чрезвычайной ситуации часть помещений оставалась запертой.

Некоторые муниципалитеты теперь готовятся устанавливать системы дистанционного открытия укрытий. По подсчётам МВД Литвы, в целом имеющиеся в стране укрытия при условии их готовности и доступности способны вместить более половины населения.

Появились новые детали первого сбития дрона над Литвой авиацией НАТО15.09.26, 07:54 • 70879 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Эвакуация
Воздушная тревога
Каунас
Вильнюс
Литва