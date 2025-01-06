США готовят запрет на бурение нефтяных скважин у побережья

Администрация президента США Джо Байдена готовится объявить о новом запрете на бурение нефтегазовых скважин вокруг большой части побережья страны. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По данным, ограничения будут касаться более чем 2,5 млн кв. км побережья Тихого и Атлантического океанов, включая восточную часть Мексиканского залива.

Это решение является частью плана по защите прибрежных экосистем от разработки ископаемых ресурсов и минимизации риска разливов нефти. В то же время добыча нефти в центральной и западной частях Мексиканского залива, обеспечивающая около 14% общей добычи в стране, останется без изменений.

Новая политика, которую объявят в ближайшее время, может иметь долговременные последствия и усложнить планы по увеличению производства энергоресурсов, которые выдвигались предыдущей администрацией. Экологи поддержали эту инициативу, назвав ее важным шагом в защите океанов, тогда как сторонники нефтегазовой индустрии выразили опасения относительно снижения энергетической мощь США на фоне растущего спроса на электроэнергию.

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