США готовят запрет на бурение нефтяных скважин у побережья

ukenru
Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 138779 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 309852 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 278560 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 381234 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 199549 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 175655 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 136942 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 122351 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 134681 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 163390 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Это ху*ня": Зеленский рассказал, что просил США ввести санкции на Россию перед полномасштабным вторжением

«Это ху*ня": Зеленский рассказал, что просил США ввести санкции на Россию перед полномасштабным вторжением

 • 47575 просмотра
лукашенко извинялся и просил нанести удар по важному объекту в беларуси: Зеленский о начале войны

лукашенко извинялся и просил нанести удар по важному объекту в беларуси: Зеленский о начале войны

 • 58723 просмотра
Президент рассказал, может ли Украина вступить в НАТО без оккупированных территорий

Президент рассказал, может ли Украина вступить в НАТО без оккупированных территорий

 • 41889 просмотра
Зеленский о коррупции: «в Украине сложная антикоррупционная система, но если мы находили кого-то - били по рукам»

Зеленский о коррупции: «в Украине сложная антикоррупционная система, но если мы находили кого-то - били по рукам»

 • 39032 просмотра
Это очень наивно: Зеленский о мыслях, что путин хочет закончить войну

Это очень наивно: Зеленский о мыслях, что путин хочет закончить войну

 • 21084 просмотра
публикации
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 148088 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 309839 просмотра
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 161408 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 381226 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 227916 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта

Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта

 • 57808 просмотра
Нил Янг подтвердил выступление хедлайнером на Glastonbury 2025 после отказа из-за ошибки

Нил Янг подтвердил выступление хедлайнером на Glastonbury 2025 после отказа из-за ошибки

 • 50853 просмотра
«Муфаса: Король Лев» лидирует в кассовых сборах начала 2025 года

«Муфаса: Король Лев» лидирует в кассовых сборах начала 2025 года

 • 73376 просмотра
Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

 • 101535 просмотра
Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

 • 101981 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

США готовят запрет на бурение нефтяных скважин у побережья

США готовят запрет на бурение нефтяных скважин у побережья

Киев  •  УНН

 • 6732 просмотра

Read in English

Администрация Байдена планирует запретить бурение нефтегазовых скважин на территории 2,5 млн кв. км побережья США. Ограничения охватят побережье Тихого и Атлантического океанов и восточную часть Мексиканского залива.

Администрация президента США Джо Байдена готовится объявить о новом запрете на бурение нефтегазовых скважин вокруг большой части побережья страны. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По данным, ограничения будут касаться более чем 2,5 млн кв. км побережья Тихого и Атлантического океанов, включая восточную часть Мексиканского залива.

Это решение является частью плана по защите прибрежных экосистем от разработки ископаемых ресурсов и минимизации риска разливов нефти. В то же время добыча нефти в центральной и западной частях Мексиканского залива, обеспечивающая около 14% общей добычи в стране, останется без изменений.

Новая политика, которую объявят в ближайшее время, может иметь долговременные последствия и усложнить планы по увеличению производства энергоресурсов, которые выдвигались предыдущей администрацией. Экологи поддержали эту инициативу, назвав ее важным шагом в защите океанов, тогда как сторонники нефтегазовой индустрии выразили опасения относительно снижения энергетической мощь США на фоне растущего спроса на электроэнергию.

Нефть дешевеет в условиях слабой торговли в ожидании данных из Китая и США30 дек. 2024, 10:02 • 21107 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
atlanticheskii-okeanАтлантический океан
tikhii-okeanТихий океан
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты