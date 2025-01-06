США готують заборону на буріння нафтових свердловин біля узбережжя

Адміністрація президента США Джо Байдена готується оголосити про нову заборону на буріння нафтогазових свердловин навколо великої частини узбережжя країни. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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За даними, обмеження стосуватимуться більш ніж 2,5 млн кв. км узбережжя Тихого та Атлантичного океанів, включаючи східну частину Мексиканської затоки.

Це рішення є частиною плану щодо захисту прибережних екосистем від розробки викопних ресурсів і мінімізації ризику розливів нафти. Водночас видобуток нафти в центральній та західній частинах Мексиканської затоки, що забезпечує близько 14% загального видобутку в країні, залишиться без змін.

Нова політика, яку оголосять найближчим часом, може мати довготривалі наслідки та ускладнити плани щодо збільшення виробництва енергоресурсів, які висувалися попередньою адміністрацією. Екологи підтримали цю ініціативу, назвавши її важливим кроком у захисті океанів, тоді як прихильники нафтогазової індустрії висловили побоювання щодо зниження енергетичної міць США на фоні зростаючого попиту на електроенергію.

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