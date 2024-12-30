Нафта дешевшає в умовах слабкої торгівлі в очікуванні даних з Китаю та США

Ціни на нафту знизилися в понеділок в умовах слабкої святкової торгівлі перед закінченням року, на тлі того, як трейдери очікують на нові економічні дані Китаю та США цього тижня, щоб оцінити зростання двох найбільших у світі споживачів нафти, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 8 центів до $74,09 за барель до 07:00 за Грінвічем, тоді як активніший березневий контракт був на рівні $73,73 за барель, знизившись на 6 центів.

Американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 5 центів до $70,55 за барель.

Обидва контракти зросли приблизно на 1,4% минулого тижня, чому сприяло більш значне, ніж очікувалося скорочення запасів сирої нафти в США на тижні, що закінчився 20 грудня, на тлі того, як нафтопереробні заводи збільшили активність, а святковий сезон підвищив попит на пальне.

Ціни на нафту також підтримувалися оптимізмом щодо економічного зростання Китаю наступного року, що може підвищити попит із боку найбільшої країни-імпортера сирої нафти.

Щоб оживити зростання, китайська влада погодилася випустити спеціальні казначейські облігації у 2025 році на рекордні 3 трильйони юанів (411 мільярдів доларів), повідомило агентство Reuters минулого тижня.

"Світове споживання нафти досягло історичного максимуму в 2024 році, попри те, що Китай не виправдав очікувань, а запаси нафти наступного року будуть на відносно низькому рівні", - сказав Раян Фіцморіс, старший стратег із сировинних товарів у Marex.

"Надалі очікується покращення економічних даних Китаю, оскільки нещодавні заходи стимулювання набудуть чинності 2025 року. Окрім того, нижчі ставки у США та інших країнах мають підтримати споживання нафти", - зазначив він.

Китай також видав незалежним нафтопереробним заводам другу партію квот на імпорт сирої нафти обсягом не менше 152,49 млн тонн на 2025 рік, повідомили торгові джерела в понеділок.

Окремо Світовий банк підвищив свій прогноз економічного зростання Китаю у 2024 та 2025 роках, але попередив, що стримана впевненість домогосподарств та бізнесу, а також зустрічні вітри у секторі нерухомості залишаться гальмом наступного року.

Інвестори стежать за оглядами китайських фабрик PMI, які мають бути опубліковані у вівторок, та оглядом ISM США за грудень, який буде опубліковано у п'ятницю.

При цьому видання зазначає, що у Європі надії на нову угоду щодо транзиту російського газу через Україну згасають після того, як російський диктатор володимир путін заявив у четвер, що цього року не залишилося часу для підписання нової угоди.

Аналітики кажуть, що втрата російського трубопровідного газу має призвести до того, що Європа імпортуватиме більше скрапленого природного газу (СПГ).

Ціни на нафту ростуть на сподіваннях щодо стимулів Китаю та падіння запасів у США