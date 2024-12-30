Нефть дешевеет в условиях слабой торговли в ожидании данных из Китая и США

Цены на нефть снизились в понедельник в условиях слабой праздничной торговли перед окончанием года, на фоне того, как трейдеры ожидают новые экономические данные Китая и США на этой неделе, чтобы оценить рост двух крупнейших в мире потребителей нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 8 центов до $74,09 за баррель к 07:00 по Гринвичу, тогда как более активный мартовский контракт был на уровне $73,73 за баррель, снизившись на 6 центов.

Американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 5 центов до $70,55 за баррель.

Оба контракта выросли примерно на 1,4% на прошлой неделе, чему способствовало более значительное, чем ожидалось сокращение запасов сырой нефти в США на неделе, закончившейся 20 декабря, на фоне того, как нефтеперерабатывающие заводы увеличили активность, а праздничный сезон повысил спрос на топливо.

Цены на нефть также поддерживались оптимизмом относительно экономического роста Китая в следующем году, что может повысить спрос со стороны крупнейшей страны-импортера сырой нефти.

Чтобы оживить рост, китайские власти согласились выпустить специальные казначейские облигации в 2025 году на рекордные 3 триллиона юаней (411 миллиардов долларов), сообщило агентство Reuters на прошлой неделе.

"Мировое потребление нефти достигло исторического максимума в 2024 году, несмотря на то, что Китай не оправдал ожиданий, а запасы нефти в следующем году будут на относительно низком уровне", - сказал Райан Фицморис, старший стратег по сырьевым товарам в Marex.

"В дальнейшем ожидается улучшение экономических данных Китая, поскольку недавние меры стимулирования вступят в силу в 2025 году. Кроме того, более низкие ставки в США и других странах должны поддержать потребление нефти", - отметил он.

Китай также выдал независимым нефтеперерабатывающим заводам вторую партию квот на импорт сырой нефти объемом не менее 152,49 млн тонн на 2025 год, сообщили торговые источники в понедельник.

Отдельно Всемирный банк повысил свой прогноз экономического роста Китая в 2024 и 2025 годах, но предупредил, что сдержанная уверенность домохозяйств и бизнеса, а также встречные ветры в секторе недвижимости останутся тормозом в следующем году.

Инвесторы следят за обзорами китайских фабрик PMI, которые должны быть опубликованы во вторник, и обзором ISM США за декабрь, который будет опубликован в пятницу.

При этом издание отмечает, что в Европе надежды на новое соглашение по транзиту российского газа через Украину угасают после того, как российский диктатор владимир путин заявил в четверг, что в этом году не осталось времени для подписания нового соглашения.

Аналитики говорят, что потеря российского трубопроводного газа должна привести к тому, что Европа будет импортировать больше сжиженного природного газа (СПГ).

Цены на нефть растут на надеждах относительно стимулов Китая и падении запасов в США