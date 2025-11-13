Загадочное голубое вещество, найденное глубоко в Тихом океане, может объяснить происхождение жизни - ученые

В глубинах Тихого океана исследователи обнаружили странное синее вещество, свидетельствующее о наличии микроорганизмов, способных выживать в экстремальных условиях. Передает УНН со ссылкой на Globo и Communications Earth & Environment.

В 2022 году экспедиция ученых, исследовавшая в Тихом океане труднодоступные участки морского дна, граничащие с Марианской впадиной, обнаружила подводные грязевые вулканы. Эти геологические образования, являющиеся источником землетрясений и цунами, расположены слишком глубоко, чтобы их можно было непосредственно наблюдать. Специалисты экспедиции смогли собрать материалы, выброшенные вулканами, на борт немецкого исследовательского судна Sonne. Среди этих материалов было обнаружено удивительное синее вещество.

Как показал анализ, добытая из подводных вулканов вблизи Марианской впадины субстанция содержала молекулы липидов. Это в свою очередь свидетельствует о микробной активности - недавней или давней.

В Марианской впадине на глубине 8900 м нашли новый вирус, он может быть самым глубоким в мире

По словам авторов, это открытие является поразительным и неожиданным, учитывая высокое давление и чрезвычайную щелочность, находящиеся внутри вулканов, которые имеют внутренние слои с таким же pH, как и отбеливатель.

Специалисты подчеркивают - открытие может предложить подсказки для лучшего понимания возникновения жизни на Земле. Более того, речь идет о потенциальных данных для понимания структуры на других планетах.

Что интересного в этих открытиях, так это то, что жизнь возможна в таких экстремальных условиях, как высокий pH и низкая концентрация органического углерода. .. До сих пор предполагалось наличие метаногенных микроорганизмов в этой системе, но ее нельзя было непосредственно подтвердить