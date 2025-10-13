Знайдено хімічні реакції, що вказують на можливе життя на супутнику Сатурна

У надрах Енцелада, супутника Сатурну, знаходяться великі океани. Нещодавно у космічному тілі були виявлені хімічні реакції, які вказують на існування життя в крижаному небесному тілі.

Передає УНН із посиланням на звіт European Space Agency (ESA) та Nature Astronomy.

Супутник Сатурна Енцелад продовжує дивувати дослідників надзвичайно цікавими знахідками. Нещодавні відкриття особливо вразили у контексті пошуку життя в нашій Сонячній системі. Згідно з результатами аналізу даних зонда Cassini, який був запущений у 1997 році та вивчав Сатурн та його супутники протягом низки років, було виявлено частинки органічних сполук. Зазначається, що це можуть бути попередники субстанції, з якої зароджується життя.

Наразі все більше тверджень, що супутник Сатурна Енцелад відповідає вимогам придатного для життя середовища. Це вже підтверджують виявлення рідкої води, джерел енергії та певного набору хімічних елементів та складних органічних молекул.

З приводу того, чи існувало колись життя на Енцеладі - доведених доказів поки нема. Але останнє відкриття наближує до того, що супутник Сатурна, є надзвичайно вдалим для відповідної теорії прикладом, незалежно від того, чи було життя в його водах раніше.

Енцелад відомий як одне з 274 тіл, виявлених у гравітаційному полі Сатурна на даний час. Він не вирізняється своїми розмірами, оскільки діаметр небесного тіла становить близько 500 кілометрів. Це робить Енцелад шостим за величиною супутником планети.

Серед своїх властивостей, Енцелад відомий гейзерами на своєму південному полюсі. Ці джерела здатні викидати водяну пару та уламки льоду.

Стовпи викинутого матеріалу можуть досягати майже 10 000 кілометрів у довжину, що більше, ніж відстань від Мексики до Патагонії. Відомо також, що частина цього матеріалу піднімається в космос