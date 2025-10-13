$41.600.10
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 2236 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
09:37 • 13193 перегляди
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
10:34 • 7430 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати
10:25 • 15621 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 16581 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив
08:59 • 23304 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
07:59 • 15262 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Ексклюзив
07:50 • 29029 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
07:11 • 17430 перегляди
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
Знайдено хімічні реакції, що вказують на можливе життя на супутнику Сатурна

Київ • УНН

 • 766 перегляди

У надрах Енцелада, супутника Сатурна, виявлено хімічні реакції, які можуть свідчити про існування життя. Згідно з аналізом даних зонда Cassini, знайдено органічні сполуки, що є попередниками життя.

Знайдено хімічні реакції, що вказують на можливе життя на супутнику Сатурна

У надрах Енцелада, супутника Сатурну, знаходяться великі океани. Нещодавно у космічному тілі були виявлені хімічні реакції, які вказують на існування життя в крижаному небесному тілі.

Передає УНН із посиланням на звіт European Space Agency (ESA) та Nature Astronomy.

Деталі

Супутник Сатурна Енцелад продовжує дивувати дослідників надзвичайно цікавими знахідками. Нещодавні відкриття особливо вразили у контексті пошуку життя в нашій Сонячній системі. Згідно з результатами аналізу даних зонда Cassini, який був запущений у 1997 році та вивчав Сатурн та його супутники протягом низки років, було виявлено частинки органічних сполук. Зазначається, що це можуть бути попередники субстанції, з якої зароджується життя.

Наразі все більше тверджень, що супутник Сатурна Енцелад відповідає вимогам придатного для життя середовища. Це вже підтверджують виявлення рідкої води, джерел енергії та певного набору хімічних елементів та складних органічних молекул.

З приводу того, чи існувало колись життя на Енцеладі - доведених доказів  поки нема. Але останнє відкриття наближує до того, що супутник Сатурна, є надзвичайно вдалим для відповідної теорії прикладом, незалежно від того, чи було життя в його водах раніше.

Довідково

Енцелад відомий як одне з 274 тіл, виявлених у гравітаційному полі Сатурна на даний час. Він не вирізняється своїми розмірами, оскільки діаметр небесного тіла становить близько 500 кілометрів. Це робить Енцелад шостим за величиною супутником планети.

З'ясована закономірність, яка формує "корону" на планеті Венера29.09.25, 18:21 • 3599 переглядiв

Серед своїх властивостей, Енцелад  відомий гейзерами на своєму південному полюсі. Ці джерела здатні викидати водяну пару та уламки льоду. 

Стовпи викинутого матеріалу можуть досягати майже 10 000 кілометрів у довжину, що більше, ніж відстань від Мексики до Патагонії. Відомо також, що частина цього матеріалу піднімається в космос

- ідеться у науковій довідці. 

Більшість хімічних аналізів льоду з Енцелада тривалий час проводилися на частинках, що осіли в кільці E Сатурна. Втім у 2008 році, завдяки зонду Cassini, пощастило безпосередньо взяти проби щойно викинутих фрагментів з кріовулкану. Саме вони підтвердили наявність раніше виявлених органічних молекул.

Нагадаємо

Астрономи виявили 128 нових супутників, що обертаються навколо Сатурна. Це закріпило його лідерство у переліку планет Сонячної системи з найбільшою кількістю місяців.

Blue Origin готує ракету New Glenn до першого запуску місії NASA на Марс09.10.25, 09:19 • 4967 переглядiв

Ігор Тележніков

Технології
Європейське космічне агентство
NASA
Мексика