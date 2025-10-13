Найдены химические реакции, указывающие на возможную жизнь на спутнике Сатурна

В недрах Энцелада, спутника Сатурна, находятся большие океаны. Недавно в космическом теле были обнаружены химические реакции, указывающие на существование жизни в ледяном небесном теле.

Передает УНН со ссылкой на отчет European Space Agency (ESA) и Nature Astronomy.

Спутник Сатурна Энцелад продолжает удивлять исследователей чрезвычайно интересными находками. Недавние открытия особенно поразили в контексте поиска жизни в нашей Солнечной системе. Согласно результатам анализа данных зонда Cassini, который был запущен в 1997 году и изучал Сатурн и его спутники в течение ряда лет, были обнаружены частицы органических соединений. Отмечается, что это могут быть предшественники субстанции, из которой зарождается жизнь.

Сейчас все больше утверждений, что спутник Сатурна Энцелад соответствует требованиям пригодной для жизни среды. Это уже подтверждают обнаружение жидкой воды, источников энергии и определенного набора химических элементов и сложных органических молекул.

По поводу того, существовала ли когда-то жизнь на Энцеладе - доказанных доказательств пока нет. Но последнее открытие приближает к тому, что спутник Сатурна является чрезвычайно удачным для соответствующей теории примером, независимо от того, была ли жизнь в его водах раньше.

Энцелад известен как одно из 274 тел, обнаруженных в гравитационном поле Сатурна на данный момент. Он не отличается своими размерами, поскольку диаметр небесного тела составляет около 500 километров. Это делает Энцелад шестым по величине спутником планеты.

Выявлена закономерность, формирующая "корону" на планете Венера

Среди своих свойств, Энцелад известен гейзерами на своем южном полюсе. Эти источники способны выбрасывать водяной пар и обломки льда.

Столбы выброшенного материала могут достигать почти 10 000 километров в длину, что больше, чем расстояние от Мексики до Патагонии. Известно также, что часть этого материала поднимается в космос