В Марианской впадине на глубине 8900 м нашли новый вирус, он может быть самым глубоким в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Китайские ученые обнаружили вирус, который может быть самым глубоким в мире. Вирус нашли в отложениях, взятых с глубины 8900 метров в Марианской впадине. Об этом сообщает агентство Euronews, передает УНН.
Детали
Отмечается, что результаты исследования опубликованы в журнале Microbiology Spectrum на прошлой неделе.
Вирус получил название vB_HmeY_H4907.
Похожие на него микроорганизмы живут в так называемых «адских зонах» океана, это самые глубокие уголки Земли с чрезвычайно высоким давлением и полным отсутствием света. Они еще мало изучены, особенно с точки зрения потенциального вреда для человека.
Достоверно известно, что новый вирус прежде всего поражает морскую бактерию Halomonas, которая обычно встречается в Марианской впадине и вблизи Антарктиды. Именно в этих бактериях найденный вирус способен размножаться и выживать в экстремальных условиях.
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Кроме того, исследования, проведенные ранее, показали большое разнообразие и экологическую важность вирусов из «адских зон». И хотя пока найдено только два таких вируса, морские вирусологи продолжают поиски новых форм жизни в глубинах океана.
Справка
Марианская впадина расположена вблизи Марианских островов, ее глубина составляет более 11 тысяч метров - это самое глубокое место в Мировом океане.