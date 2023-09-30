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В Марианской впадине на глубине 8900 м нашли новый вирус, он может быть самым глубоким в мире

В Марианской впадине на глубине 8900 м нашли новый вирус, он может быть самым глубоким в мире

Киев • УНН

 • 391761 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Китайские ученые обнаружили вирус, который может быть самым глубоким в мире. Вирус нашли в отложениях, взятых с глубины 8900 метров в Марианской впадине. Об этом сообщает агентство Euronews, передает УНН.

Детали

Отмечается, что результаты исследования опубликованы в журнале Microbiology Spectrum на прошлой неделе.

Вирус получил название vB_HmeY_H4907.

Похожие на него микроорганизмы живут в так называемых «адских зонах» океана, это самые глубокие уголки Земли с чрезвычайно высоким давлением и полным отсутствием света. Они еще мало изучены, особенно с точки зрения потенциального вреда для человека.

Достоверно известно, что новый вирус прежде всего поражает морскую бактерию Halomonas, которая обычно встречается в Марианской впадине и вблизи Антарктиды. Именно в этих бактериях найденный вирус способен размножаться и выживать в экстремальных условиях.

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Кроме того, исследования, проведенные ранее, показали большое разнообразие и экологическую важность вирусов из «адских зон». И хотя пока найдено только два таких вируса, морские вирусологи продолжают поиски новых форм жизни в глубинах океана.

Справка

Марианская впадина расположена вблизи Марианских островов, ее глубина составляет более 11 тысяч метров - это самое глубокое место в Мировом океане.

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