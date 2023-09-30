У Маріанській западині на глибині 8900 м знайшли новий вірус, він може бути найглибшим у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Китайські науковці виявили вірус, який може бути найглибшим у світі. Вірус знайшли у відкладеннях, взятих з глибини 8900 метрів у Маріанській западині. Про це повідомляє агентство Euronews, передає УНН.
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Зазначається, що результати дослідження опубліковані в журналі Microbiology Spectrum минулого тижня.
Вірус отримав назву vB_HmeY_H4907.
Схожі на нього мікроорганізми живуть у так званих «пекельних зонах» океану, це найглибші куточки Землі з надзвичайно високим тиском і повною відсутністю світла. Вони ще мало вивчені, особливо з погляду потенційної шкоди для людини.
Достовірно відомо, що новий вірус насамперед вражає морську бактерію Halomonas, яка зазвичай зустрічається в Маріанській западині та поблизу Антарктиди. Саме в цих бактеріях знайдений вірус здатний розмножуватися та виживати в екстремальних умовах.
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Крім того, дослідження, проведені раніше, показали велику різноманітність і екологічну важливість вірусів із «пекельних зон». І хоча наразі знайдено лише два такі віруси, морські вірусологи продовжують пошуки нових форм життя в глибинах океану.
Довідка
Маріанська западина розташована поблизу Маріанських островів, її глибина становить понад 11 тисяч метрів - це найглибше місце у Світовому океані.