Вулкан в Индонезии выбросил столб пепла высотой 18 км: это повлияло на авиарейсы

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
12:46 • 4320 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
11:23 • 18534 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
08:27 • 34410 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 52610 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 97938 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 49195 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 74694 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 135364 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 130443 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
5 июля, 17:41 • 254343 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+33°
3.7м/с
29%
744мм
Популярные новости
В Харькове уже 20 пострадавших в результате утренней российской атаки7 июля, 04:27 • 53402 просмотра
В Харькове уже 27 пострадавших от утренней атаки рф: показали последствия7 июля, 05:19 • 51161 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия7 июля, 06:56 • 89112 просмотра
Макрон и Стармер расходятся во взглядах на помощь Украине и Трампа: детали08:09 • 48346 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"08:59 • 25962 просмотра
публикации
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов14:00 • 536 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 2024 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 97951 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия7 июля, 06:56 • 89859 просмотра
Сезон арбузов: когда ягоды становятся безопасными и максимально полезными
Эксклюзив
5 июля, 07:00 • 195055 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Олег Синегубов
Руслан Кравченко
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Запорожье
Крым
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"08:59 • 26505 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 254306 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 100055 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 219682 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 244562 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства
Поезд

Вулкан в Индонезии выбросил столб пепла высотой 18 км: это повлияло на авиарейсы

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Вулкан Левотоби Лаки Лаки в Индонезии извергался, выбросив столб вулканических материалов на высоту до 18 километров, что привело к отмене рейсов. Это извержение стало одним из крупнейших в Индонезии с 2010 года.

Вулкан в Индонезии выбросил столб пепла высотой 18 км: это повлияло на авиарейсы

Вулкан Левотоби Лаки Лаки в Индонезии извергался в понедельник, выбросив столб вулканических материалов на высоту до 18 километров в небо, засыпав пеплом деревни и вызвав отмену рейсов, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

С прошлого месяца из-за вулкана установлен самый высокий уровень тревоги, при этом о жертвах не сообщалось.

Геологическое агентство Индонезии зафиксировало лавину из обжигающих газовых облаков, смешанных с камнями и лавой, которые спустились на 5 километров вниз по склонам вулкана. Наблюдения с беспилотников показали, что лава заполняет кратер, что указывает на глубокое движение магмы, вызывающее вулканические землетрясения.

Столб горячих облаков, поднявшийся в небо, был самым высоким извержением вулкана с момента крупного извержения в ноябре 2024 года, в результате которого погибли девять человек и десятки получили ранения, сказал Мухаммад Вафид, глава геологического агентства. Он также извергался в марте.

"Извержение такого масштаба, безусловно, несет в себе более высокий потенциал опасности, включая его влияние на авиацию, - сказал Вафид агентству Associated Press из Швейцарии, где он присутствовал на семинаре. - Мы проведем повторную оценку, чтобы расширить его опасную зону, которую необходимо очистить от жителей деревень и туристов".

Агентство по мониторингу вулканов повысило статус тревоги для горы Ливотоби Лаки Лаки до наивысшего уровня после извержения 18 июня и более чем вдвое увеличило зону отчуждения до радиуса 7 километров с тех пор, поскольку извержения стали более частыми.

Вулкан в Индонезии выбросил огромный столб пепла, уровень опасности повышен17.06.25, 17:02 • 3058 просмотров

К полудню понедельника не менее 24 рейсов между Бали и Австралией, Сингапуром, Южной Кореей были отменены, а многие другие задержаны, в то время как рейсы по четырем внутренним маршрутам были отменены, сказал Ахмад Сьяуги Шахаб, пресс-секретарь международного аэропорта Нгурах-Рай на Бали. Внутренние рейсы с Бали в Лабуан Баджо также были отменены.

Он сказал, что аэропорт работает в обычном режиме, несмотря на несколько отмен рейсов, на фоне того, как мониторинг перемещения вулканического пепла до 3:30 по местному времени показал, что вулканический пепел из-за извержения вулкана Левотоби не повлиял на воздушное пространство Бали.

"Безопасность наших гостей и экипажа является нашим главным приоритетом, и наша команда опытных метеорологов внимательно следит за ситуацией и активностью облака пепла", - сказал представитель Virgin Australia австралийскому телеканалу ABC News, на фоне того, как некоторые услуги авиакомпании на Бали были отменены. Два рейса Qantas на Бали из Сиднея и Мельбурна были серьезно задержаны.

Четыре внутренних рейса из аэропорта Эль-Тари в Купанге, административном центре провинции Восточная Нуса-Тенгара, в города Маумер и Ларантука на острове Флорес были вынуждены отменить, сообщил представитель аэропорта.

На туристический Бали отменили рейсы после извержения вулкана в Индонезии18.06.25, 08:19 • 30415 просмотров

Падающий пепел покрыл несколько деревень обломками и почти на полчаса заблокировал солнечный свет, сказал Хади Виджая, глава Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф.

Он сказал, что вулканические материалы, включая фрагменты гравия и пепла размером с большой палец, были выброшены на расстояние до 8 километров от кратера в понедельник. Он предупредил жителей быть бдительными из-за сильных дождей, которые могут вызвать потоки лавы в реках, берущих начало из вулкана.

Активность в понедельник стала результатом накопления скрытой энергии из-за блокировки магмы в кратере, что снизило заметную сейсмическую активность, одновременно увеличивая давление, что способствовало огромному взрывному извержению, сказал Виджая.

Дополнение

Извержение в понедельник, как сообщается, было одним из крупнейших в Индонезии с 2010 года, когда на густонаселенном острове Ява извергся вулкан Мерапи, самый нестабильный вулкан страны. В результате этого извержения погибло 353 человека, а более 350 000 человек были вынуждены эвакуироваться из пострадавших районов.

Индонезия - архипелаг с населением более 280 миллионов человек и частой сейсмической активностью. На острове насчитывается 120 действующих вулканов, и он расположен вдоль "Огненного кольца" - подковообразной серии сейсмических разломов, опоясывающих Тихоокеанский бассейн.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Всемирный банк
Всемирная организация здравоохранения
НАТО
Организация Объединенных Наций
Индонезия
Австралия
Сингапур
Южная Корея
Бали
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9