Вулкан в Индонезии выбросил столб пепла высотой 18 км: это повлияло на авиарейсы

Вулкан Левотоби Лаки Лаки в Индонезии извергался в понедельник, выбросив столб вулканических материалов на высоту до 18 километров в небо, засыпав пеплом деревни и вызвав отмену рейсов, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

С прошлого месяца из-за вулкана установлен самый высокий уровень тревоги, при этом о жертвах не сообщалось.

Геологическое агентство Индонезии зафиксировало лавину из обжигающих газовых облаков, смешанных с камнями и лавой, которые спустились на 5 километров вниз по склонам вулкана. Наблюдения с беспилотников показали, что лава заполняет кратер, что указывает на глубокое движение магмы, вызывающее вулканические землетрясения.

Столб горячих облаков, поднявшийся в небо, был самым высоким извержением вулкана с момента крупного извержения в ноябре 2024 года, в результате которого погибли девять человек и десятки получили ранения, сказал Мухаммад Вафид, глава геологического агентства. Он также извергался в марте.

"Извержение такого масштаба, безусловно, несет в себе более высокий потенциал опасности, включая его влияние на авиацию, - сказал Вафид агентству Associated Press из Швейцарии, где он присутствовал на семинаре. - Мы проведем повторную оценку, чтобы расширить его опасную зону, которую необходимо очистить от жителей деревень и туристов".

Агентство по мониторингу вулканов повысило статус тревоги для горы Ливотоби Лаки Лаки до наивысшего уровня после извержения 18 июня и более чем вдвое увеличило зону отчуждения до радиуса 7 километров с тех пор, поскольку извержения стали более частыми.

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К полудню понедельника не менее 24 рейсов между Бали и Австралией, Сингапуром, Южной Кореей были отменены, а многие другие задержаны, в то время как рейсы по четырем внутренним маршрутам были отменены, сказал Ахмад Сьяуги Шахаб, пресс-секретарь международного аэропорта Нгурах-Рай на Бали. Внутренние рейсы с Бали в Лабуан Баджо также были отменены.

Он сказал, что аэропорт работает в обычном режиме, несмотря на несколько отмен рейсов, на фоне того, как мониторинг перемещения вулканического пепла до 3:30 по местному времени показал, что вулканический пепел из-за извержения вулкана Левотоби не повлиял на воздушное пространство Бали.

"Безопасность наших гостей и экипажа является нашим главным приоритетом, и наша команда опытных метеорологов внимательно следит за ситуацией и активностью облака пепла", - сказал представитель Virgin Australia австралийскому телеканалу ABC News, на фоне того, как некоторые услуги авиакомпании на Бали были отменены. Два рейса Qantas на Бали из Сиднея и Мельбурна были серьезно задержаны.

Четыре внутренних рейса из аэропорта Эль-Тари в Купанге, административном центре провинции Восточная Нуса-Тенгара, в города Маумер и Ларантука на острове Флорес были вынуждены отменить, сообщил представитель аэропорта.

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Падающий пепел покрыл несколько деревень обломками и почти на полчаса заблокировал солнечный свет, сказал Хади Виджая, глава Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф.

Он сказал, что вулканические материалы, включая фрагменты гравия и пепла размером с большой палец, были выброшены на расстояние до 8 километров от кратера в понедельник. Он предупредил жителей быть бдительными из-за сильных дождей, которые могут вызвать потоки лавы в реках, берущих начало из вулкана.

Активность в понедельник стала результатом накопления скрытой энергии из-за блокировки магмы в кратере, что снизило заметную сейсмическую активность, одновременно увеличивая давление, что способствовало огромному взрывному извержению, сказал Виджая.

Дополнение

Извержение в понедельник, как сообщается, было одним из крупнейших в Индонезии с 2010 года, когда на густонаселенном острове Ява извергся вулкан Мерапи, самый нестабильный вулкан страны. В результате этого извержения погибло 353 человека, а более 350 000 человек были вынуждены эвакуироваться из пострадавших районов.

Индонезия - архипелаг с населением более 280 миллионов человек и частой сейсмической активностью. На острове насчитывается 120 действующих вулканов, и он расположен вдоль "Огненного кольца" - подковообразной серии сейсмических разломов, опоясывающих Тихоокеанский бассейн.