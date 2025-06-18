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На туристический Бали отменили рейсы после извержения вулкана в Индонезии

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Вулкан Левотоби Лаки-Лаки выбросил столб пепла на 11 км, что привело к отмене более 20 рейсов на Бали. Власти рекомендуют избегать зоны в радиусе 7 км.

На туристический Бали отменили рейсы после извержения вулкана в Индонезии

Несколько рейсов на индонезийский курортный остров Бали и обратно были отменены или задержаны после извержения одного из самых активных вулканов Иедонезии, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Вулкан Левотоби Лаки-Лаки на острове Флорес выбросил столб пепла более чем на 11 км в небо в 17:35 по местному времени во вторник, сообщило вулканологическое агентство страны.

Вулкан в Индонезии выбросил огромный столб пепла, уровень опасности повышен17.06.25, 17:02 • 2560 просмотров

Сообщений о жертвах не поступало. Власти объявили самый высокий уровень тревоги и рекомендовали жителям избегать деятельности в радиусе 7 км вокруг кратера.

Air India, Air New Zealand, Jetstar, Juneyao Airlines, Singapore Airlines и Virgin Australia были среди тех, кто отменил рейсы на Бали и обратно, расположенный к западу от Флореса.

Данные о рейсах из международного аэропорта Нгурах-Рай в полдень в среду показали, что из-за вулкана было отменено более 20 рейсов.

Несколько внутренних рейсов AirAsia, направлявшихся во Флорес, также были отменены.

Дополнение

В ноябре двухвершинный вулкан извергался несколько раз, в результате чего погибли девять человек и тысячи были вынуждены бежать.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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