С 15 февраля в Украине запрещают вылов щуки: детали, штрафы и правила

ukenru
Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 140630 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 194437 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 152453 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 149099 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 134806 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 123464 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 121182 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 112755 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

Эксклюзив
Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 144048 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 145796 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Принуждение рф к справедливому миру: Зеленский встретился с генсеком НАТО в Мюнхене

Принуждение рф к справедливому миру: Зеленский встретился с генсеком НАТО в Мюнхене

14 февраля, 20:58 • 70656 просмотра
Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности и пути к миру

Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности и пути к миру

14 февраля, 22:35 • 74992 просмотра
Серия ночных взрывов в волгограде: что происходит возле нефтеперерабатывающего завода

Серия ночных взрывов в волгограде: что происходит возле нефтеперерабатывающего завода

01:59 • 49467 просмотра
Волонтеры продавали гуманитарные авто для ВСУ: задержание на Киевщине

Волонтеры продавали гуманитарные авто для ВСУ: задержание на Киевщине

02:27 • 60939 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

05:34 • 67091 просмотра
публикации
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

05:34 • 67091 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 194437 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 165371 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 168917 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 246191 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 125930 просмотра
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

14 февраля, 15:30 • 125616 просмотра
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

14 февраля, 10:16 • 131796 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

14 февраля, 09:08 • 143830 просмотра
Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

13 февраля, 16:38 • 141220 просмотра
Актуальное
С 15 февраля в Украине запрещают вылов щуки: детали, штрафы и правила

С 15 февраля в Украине запрещают вылов щуки: детали, штрафы и правила

Киев  •  УНН

 • 9437 просмотра

Read in English

С 15 февраля до 31 марта 2025 года в Украине будет действовать запрет на вылов щуки в водоемах Киева и других областей. За каждую незаконно выловленную рыбу предусмотрен штраф в 3 468 гривен.

Запрет на вылов щуки в Украине продлится с 15 февраля до 31 марта 2025 года, пишет УНН со ссылкой на Киевский рыбоохранный патруль.

Ограничение будет действовать в водоемах Киева и ряда областей.

Цель - сохранить популяцию этой хищной рыбы во время ее миграции и воспроизводства, а также увеличить рыбные запасы в регионе.

Почему запретили вылов щуки?

Запрет установлен в соответствии с Правилами любительского рыболовства. Щука, как один из важных видов в рыбном хозяйстве, нуждается в охране в период нереста.

Именно в это время она особенно уязвима, поскольку мигрирует для отложения икры. Соблюдение запрета помогает сохранить ее численность и обеспечивает устойчивое развитие рыбного хозяйства.

Кто будет контролировать соблюдение запрета?

Приказом Управления Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в Киеве и Киевской области, во время действия запрета усилят меры контроля.

Старшие инспекторы рыбоохранных участков и главные государственные инспекторы «Рыбоохранного патруля» будут проверять водоемы, чтобы предотвратить нарушения.

Image

Особое внимание уделят промышленному рыболовству и любительской рыбалке. Если щука случайно попадет в сеть, ее нужно будет выпустить обратно в воду живой. Инспекторы также будут контролировать законность продажи рыбы на рынках и в местах стихийной торговли.

В Киеве определили безопасные локации для купания на Крещение: где будут дежурить спасатели03.01.25, 14:32 • 29484 просмотра

Какие штрафы за незаконный вылов?

В соответствии со статьей 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, вылов щуки в период запрета является нарушением природоохранного законодательства.

За каждую незаконно выловленную рыбу предусмотрен штраф в размере 3 468 гривен.

Кроме этого, согласно статье 66 Конституции Украины, граждане обязаны возмещать вред, причиненный природе.

Предприятия, учреждения, организации и граждане, которые нанесут ущерб окружающей среде, должны компенсировать его в соответствии с Законом Украины «О животном мире». Размер компенсации за незаконный вылов или уничтожение водных биоресурсов устанавливает Кабинет Министров Украины.

Какие водоемы под контролем?

Киевский рыбоохранный патруль напоминает, что инспекторы регулярно проводят рейды на водоемах Киева и области, а также в прибрежной зоне Киевского и Каневского водохранилищ. Они проверяют законность продажи рыбы на рынках, следят за соблюдением правил промышленного рыболовства и информируют граждан о правилах рыбалки.

Лебеди-шипуны вернулись на водоемы Хмельницкой области26.01.25, 22:51 • 33613 просмотров

Перед рыбалкой стоит повторить Правила любительского рыболовства и ознакомиться с актуальными приказами:

- №349 (24.10.2024) - о границах зимовальных ям в сезон 2024-2025 годов;

- №381 (20.11.2024) - о запрете вылова раков во время линьки и вынашивания икры;

- №18 (22.01.2025) - об усилении контроля во время нереста щуки.

Соблюдайте правила, чтобы отдых не был испорчен. Если заметили нарушения, звоните на «горячую линию»: (099) 341 73 18.

В Мексике массово гибнут птицы: вероятно, причина в потеплении Тихого океана17.06.23, 04:16 • 1159689 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоКиевКиевская область
meksikaМексика
tikhii-okeanТихий океан
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы