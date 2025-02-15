С 15 февраля в Украине запрещают вылов щуки: детали, штрафы и правила

Запрет на вылов щуки в Украине продлится с 15 февраля до 31 марта 2025 года, пишет УНН со ссылкой на Киевский рыбоохранный патруль.

Ограничение будет действовать в водоемах Киева и ряда областей.

Цель - сохранить популяцию этой хищной рыбы во время ее миграции и воспроизводства, а также увеличить рыбные запасы в регионе.

Почему запретили вылов щуки?

Запрет установлен в соответствии с Правилами любительского рыболовства. Щука, как один из важных видов в рыбном хозяйстве, нуждается в охране в период нереста.

Именно в это время она особенно уязвима, поскольку мигрирует для отложения икры. Соблюдение запрета помогает сохранить ее численность и обеспечивает устойчивое развитие рыбного хозяйства.

Кто будет контролировать соблюдение запрета?

Приказом Управления Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в Киеве и Киевской области, во время действия запрета усилят меры контроля.

Старшие инспекторы рыбоохранных участков и главные государственные инспекторы «Рыбоохранного патруля» будут проверять водоемы, чтобы предотвратить нарушения.

Особое внимание уделят промышленному рыболовству и любительской рыбалке. Если щука случайно попадет в сеть, ее нужно будет выпустить обратно в воду живой. Инспекторы также будут контролировать законность продажи рыбы на рынках и в местах стихийной торговли.

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Какие штрафы за незаконный вылов?

В соответствии со статьей 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, вылов щуки в период запрета является нарушением природоохранного законодательства.

За каждую незаконно выловленную рыбу предусмотрен штраф в размере 3 468 гривен.

Кроме этого, согласно статье 66 Конституции Украины, граждане обязаны возмещать вред, причиненный природе.

Предприятия, учреждения, организации и граждане, которые нанесут ущерб окружающей среде, должны компенсировать его в соответствии с Законом Украины «О животном мире». Размер компенсации за незаконный вылов или уничтожение водных биоресурсов устанавливает Кабинет Министров Украины.

Какие водоемы под контролем?

Киевский рыбоохранный патруль напоминает, что инспекторы регулярно проводят рейды на водоемах Киева и области, а также в прибрежной зоне Киевского и Каневского водохранилищ. Они проверяют законность продажи рыбы на рынках, следят за соблюдением правил промышленного рыболовства и информируют граждан о правилах рыбалки.

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Перед рыбалкой стоит повторить Правила любительского рыболовства и ознакомиться с актуальными приказами:

- №349 (24.10.2024) - о границах зимовальных ям в сезон 2024-2025 годов;

- №381 (20.11.2024) - о запрете вылова раков во время линьки и вынашивания икры;

- №18 (22.01.2025) - об усилении контроля во время нереста щуки.

Соблюдайте правила, чтобы отдых не был испорчен. Если заметили нарушения, звоните на «горячую линию»: (099) 341 73 18.

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