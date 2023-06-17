В Мексике массово гибнут птицы: вероятно, причина в потеплении Тихого океана

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"Наиболее вероятной причиной этого эпидемиологического события является нагрев вод Тихого океана из-за последствий климатического явления Эль-Ниньо", — говорится в совместном заявлении.

Детали

По словам министерств, потепление поверхности Тихого океана заставляет рыбу нырять глубже, не давая птицам охотиться на нее.

Погодное явление Эль-Ниньо, которое обычно связывают с повышением глобальной температуры, происходит в среднем каждые два-семь лет, и его последствия уже ощущаются, объявило на прошлой неделе Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Дополнение

В Мексике вымирание произошло в основном среди буревестников, уязвимого вида, который живет в прибрежной местности и размножается на островах, а также среди чаек и пеликанов.

Эти дикие птицы обычно погибают на берегу моря и выбрасываются на берег океанскими течениями, согласно тому же заявлению, где говорится, что исследования продолжаются.