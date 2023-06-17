У Мексиці масово гинуть птахи: ймовірно, причина у потеплінні Тихого океану
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Міністерство сільського господарства та навколишнього середовища Мексики "виключило наявність" вірусу AH5N1, відповідального за пташиний грип, і визначило, що птахи померли від голоду, викликаного потеплінням Тихого океану, пише AFP, передає УНН.
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"Найімовірнішою причиною цієї епідеміологічної події є нагрівання вод Тихого океану через наслідки кліматичного явища Ель-Ніньо", — йдеться у спільній заяві.
Деталі
За словами міністерств, потепління поверхні Тихого океану змушує рибу пірнати глибше, не даючи птахам полювати на неї.
Погодне явище Ель-Ніньо, яке зазвичай пов’язують із підвищенням глобальної температури, відбувається в середньому кожні два-сім років, і його наслідки вже відчуваються, оголосило минулого тижня Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).
Доповнення
У Мексиці вимирання відбулося в основному серед буревісників, вразливого виду, який живе в прибережній місцевості та розмножується на островах, а також серед чайок і пеліканів.
Ці дикі птахи зазвичай гинуть на березі моря та викидаються на берег океанськими течіями, згідно з тією ж заявою, де йдеться про те, що дослідження тривають.