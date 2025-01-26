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Лебеди-шипуны вернулись на водоемы Хмельницкой области

Лебеди-шипуны вернулись на водоемы Хмельницкой области

Киев  •  УНН

 • 857 просмотра

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На водохранилище ХАЭС заметили двух закольцованных лебедей-шипунов - UT05 и UT19. Птицы регулярно возвращаются в эту местность для зимовки в течение последних лет.

Водоемы в Хмельницкой области снова стали зимним пристанищем для лебедей-шипунов. Среди них есть птицы, закольцованные в предыдущие годы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook-аккаунт Хмельницкой атомной электростанции.

Детали

Так, недавно ученый Нетешинского музея Тарас Вихованец сообщил, что на водохранилище Хмельницкой АЭС вернулась лебедка с номером UT05 на шейной пластине, ее закольцевали в 2022 году. 

Птицу закольцевали на водоеме-охладителе Хмельницкой АЭС в 2022 году. Нашу местность лебедь выбирает для зимовки уже третий год подряд

- говорится в заметке.

Отмечается, что в январе на озере появился еще один гость - UT19. Его закольцевали вблизи Острога три года назад. За это время птицу видели на Волыни, в Ровенской и Хмельницкой областях.

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По информации Хмельницкой АЭС, кольцевание лебедей - это научный метод исследования, который помогает ученым получать важную информацию о миграционных маршрутах, продолжительности жизни и состоянии популяций птиц. Легкое кольцо сделано из материалов, которые не мешают птице летать, плавать или питаться. Таким образом, кольцевание не только безопасно для птиц, но и важно для их защиты и сохранения.

В Мексике массово гибнут птицы: вероятно, причина в потеплении Тихого океана17.06.23, 03:16 • 1159624 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Общество
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