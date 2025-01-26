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Лебеді-шипуни повернулися на водойми Хмельниччини

Лебеді-шипуни повернулися на водойми Хмельниччини

Київ • УНН

 • 33754 перегляди

На водосховищі ХАЕС помітили двох закільцьованих лебедів-шипунів - UT05 та UT19. Птахи регулярно повертаються до цієї місцевості для зимівлі протягом останніх років.

Водойми Хмельниччини знову стали зимовим прихистком для лебедів-шипунів. Серед них є птахи, закільцьовані в попередні роки. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook-акаунт Хмельницької атомної електростанції.

Деталі

Так, нещодавно науковець Нетішинського музею Тарас Вихованець повідомив, що на водосховище Хмельницької АЕС повернулася лебідка із номером UT05 на шийній пластині, її закільцювали у 2022 році. 

Птаха закільцювали на водоймі-охолоджувачі Хмельницької АЕС у 2022 році. Нашу місцевість лебідь обирає для зимівлі вже третій рік поспіль

- йдеться у дописі.

Зазначається, що в січні на озері зʼявився ще один гість - UT19. Його закільцювали поблизу Острога три роки тому. За цей час птаха бачили на Волині, Рівненщині й Хмельниччині.

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За інформацією Хмельницької АЕС, кільцювання лебедів - це науковий метод дослідження, який допомагає вченим отримувати важливу інформацію про міграційні маршрути, тривалість життя та стан популяцій птахів. Легке кільце зроблене з матеріалів, які не заважають птахові літати, плавати чи харчуватися. Таким чином, кільцювання не лише безпечне для птахів, а й важливе для їх захисту та збереження.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Суспільство
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