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З 15 лютого в Україні забороняють вилов щуки: деталі, штрафи та правила

Київ • УНН

 • 102021 перегляди

З 15 лютого до 31 березня 2025 року в Україні діятиме заборона на вилов щуки у водоймах Києва та інших областей. За кожну незаконно виловлену рибину передбачено штраф у 3 468 гривень.

Заборона на вилов щуки в Україні триватиме з 15 лютого до 31 березня 2025 року, пише УНН із посиланням на Київський рибоохоронний патруль.

Обмеження діятиме у водоймах Києва та низки областей.

Мета – зберегти популяцію цієї хижої риби під час її міграції та відтворення, а також збільшити рибні запаси в регіоні.

Чому заборонили вилов щуки?

Заборона встановлена відповідно до Правил любительського рибальства. Щука, як один із важливих видів у рибному господарстві, потребує охорони в період нересту.

Саме в цей час вона особливо вразлива, оскільки мігрує для відкладення ікри. Дотримання заборони допомагає зберегти її чисельність та забезпечує сталий розвиток рибного господарства.

Хто контролюватиме дотримання заборони?

Наказом Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Києві та Київській області, під час дії заборони посилять заходи контролю.

Старші інспектори рибоохоронних дільниць та головні державні інспектори "Рибоохоронного патруля" перевірятимуть водойми, щоб запобігти порушенням.

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Особливу увагу приділять промисловому рибальству та любительській риболовлі. Якщо щука випадково потрапить у сітку, її потрібно буде випустити назад у воду живою. Інспектори також контролюватимуть законність продажу риби на ринках і в місцях стихійної торгівлі.

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Які штрафи за незаконний вилов?

Відповідно до статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вилов щуки в період заборони є порушенням природоохоронного законодавства.

За кожну незаконно виловлену рибину передбачено штраф у розмірі 3 468 гривень.

Окрім цього, згідно зі статтею 66 Конституції України, громадяни зобов’язані відшкодовувати шкоду, завдану природі.

Підприємства, установи, організації та громадяни, які завдадуть шкоди довкіллю, повинні компенсувати її відповідно до Закону України "Про тваринний світ". Розмір компенсації за незаконний вилов або знищення водних біоресурсів встановлює Кабінет Міністрів України.

Які водойми під контролем?

Київський рибоохоронний патруль нагадує, що інспектори регулярно проводять рейди на водоймах Києва та області, а також у прибережній зоні Київського та Канівського водосховищ. Вони перевіряють законність продажу риби на ринках, стежать за дотриманням правил промислового рибальства та інформують громадян про правила риболовлі.

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Перед риболовлею варто повторити Правила любительського рибальства та ознайомитися з актуальними наказами:

– №349 (24.10.2024) — про межі зимувальних ям у сезон 2024–2025 років;

– №381 (20.11.2024) — про заборону вилову раків під час линьки та виношування ікри;

– №18 (22.01.2025) — про посилення контролю під час нересту щуки.

Дотримуйтесь правил, щоб відпочинок не був зіпсований. Якщо помітили порушення, телефонуйте на "гарячу лінію": (099) 341 73 18.

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Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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