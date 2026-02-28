$43.210.00
Первая кровавая Луна 2026 года - главные астрономические события марта

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Март 2025 года принесет полное лунное затмение 3 марта, которое не будет видно в Украине. Полнолуние наступит 3 марта в 13:37 по Киеву, а новолуние - 19 марта.

Первая кровавая Луна 2026 года - главные астрономические события марта
Фото: pixabay

В этом году март принесет сразу несколько важных небесных явлений - полнолуние, полное лунное затмение, а также новолуние. Когда их ожидать - расскажет УНН.

Лунное затмение: будет ли видно в Украине

Март начнется с полного лунного затмения - 3 числа. Оно наступит рано утром. Лучше всего его будет видно в Восточной Азии, Австралии, Тихом океане и Северной Америке. В Украине затмение не будет видно. Чтобы увидеть это явление, специальное оборудование не требуется - достаточно открытого горизонта. Продлится это 58 минут.

В этот период Земля будет проходить между Солнцем и Луной, из-за этого нам будет казаться, что луна приобрела красный цвет. Но на самом деле оттенок луны будет зависеть от уровня загрязненности атмосферы. Чем грязнее атмосфера - тем темнее оттенок красного.

Полнолуние в марте

По астрономическим расчетам 3 марта в 13:37 по киевскому времени Луна получит максимальное освещение. В этот момент Земля, Луна и Солнце выстроятся практически в одну линию, и отражение солнечного света от Луны достигнет своего пика.

В разных культурах его называли "червячным", ведь с оттепелью появлялись дождевые черви. Также встречаются названия "вороний" или "постный" Месяц.

Когда новолуние в марте

Новолуние в марте наступит 19 числа. В этот момент Луна будет находиться между Землей и Солнцем и не будет видна на небе. Именно период новолуния считается лучшим для наблюдения за звездным небом и объектами глубокого космоса, ведь отсутствует лунное сияние.

Также 20 марта в 14:45 (UTC) наступит весеннее равноденствие - начало астрономической весны в Северном полушарии.

Напомним

В субботу, 28 февраля, Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун появятся близко друг к другу. Для наблюдения Урана и Нептуна понадобится бинокль или телескоп.

Александра Месенко

