Перший кривавий Місяць 2026 року - головні астрономічні події березня

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Березень 2025 року принесе повне місячне затемнення 3 березня, яке не буде видно в Україні. Повня настане 3 березня о 13:37 за Києвом, а молодик - 19 березня.

Перший кривавий Місяць 2026 року - головні астрономічні події березня
Фото: pixabay

Цьогоріч березень принесе одразу кілька важливих небесних явищ - повню, повне місячне затемнення, а також молодик. Коли їх очікувати - розповість УНН.

Місячне затемнення: чи буде видно в Україні

Березень розпочнеться з повного місячного затемнення - 3 числа. Воно настане рано вранці. Найкраще його буде видно у Східній Азії, Австралії, Тихому океані та Північній Америці. В Україні затемнення не буде видно. Щоб побачити це явище не спеціальне обладнання не потрібно - достатньо відкритого горизонту. Триватиме це 58 хвилин.

В цей період Земля проходитиме між Сонцем і Місяцем, через це нам буде здаватись, що місяць набув червоного кольору. Але насправді відтінок місяця буде залежать від рівня забрудненості атмосфери. Чим брудніша атмосфера - тим темніший відтінок червоного.

Повний Місяць у березні

За астрономічними розрахунками 3 березня о 13:37 за київським часом Місяць отримає максимальне освітлення. У цей момент Земля, Місяць і Сонце вишикуються практично в одну лінію, і відбиття сонячного світла від Місяця сягатиме свого піку.

У різних культурах його називали "черв’ячним", адже з відлигою з’являлися дощові черв’яки. Також зустрічаються назви "воронячий" або "пісний" Місяць.

Коли молодик у березні

Молодик у березні настане 19 числа. У цей момент Місяць перебуватиме між Землею та Сонцем і не буде видимим на небі. Саме період молодика вважається найкращим для спостереження за зоряним небом і об’єктами глибокого космосу, адже відсутнє місячне сяйво.

Також 20 березня о 14:45 (UTC) настане весняне рівнодення - початок астрономічної весни у Північній півкулі.

Нагадаємо

У суботу, 28 лютого, Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун з'являться близько один до одного. Для спостереження Урану та Нептуну знадобиться бінокль або телескоп.

Олександра Месенко

