США развернули командный самолет E-6B вблизи Гренландии для учений с атомными подводными лодками - Newsweek

Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 35757 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 39020 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 36727 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 23366 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 47832 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 32641 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 32230 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25902 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 25266 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14313 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Обширная география, разные темы: Власюк рассказал детали о санкциях против граждан разных стран, спонсирующих рф23 августа, 17:34 • 4528 просмотра
Сирия планирует убрать два нуля со своей валюты, новые банкноты будет печатать в РФ - Reuters23 августа, 17:54 • 4706 просмотра
Силы обороны остановили наступление россиян в Донецкой области и взяли в плен 16 военных - ГУРVideo23 августа, 20:20 • 3534 просмотра
86 лет со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа: Украина призывает мир не повторять ошибок прошлого23 августа, 20:47 • 3876 просмотра
Украина атакует российские нефтяные объекты – вскоре планирует отправить «Фламинго» в россиюPhoto00:24 • 4436 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 35741 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 27423 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 36714 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 29760 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 47825 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 32230 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 20420 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 22107 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 24685 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 31993 просмотра
США развернули командный самолет E-6B вблизи Гренландии для учений с атомными подводными лодками - Newsweek

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Военно-морские силы США подтвердили присутствие самолета E-6B "Mercury" на базе Питуффик в Гренландии. Он задействован в рутинных операциях и учениях со стратегическими атомными подводными лодками.

США развернули командный самолет E-6B вблизи Гренландии для учений с атомными подводными лодками - Newsweek

Военно-морские силы США подтвердили нахождение самолета воздушного командного пункта E-6B "Mercury" на базе Питуффик в Гренландии. По официальной информации, он задействован в "рутинных операциях" и учениях со стратегическими атомными подводными лодками в Атлантическом и Тихом океанах. Об этом сообщает Newsweek, передает УНН.

Военно-морские стратегические силы проводят глобальные операции в координации с командованиями, службами, союзниками и странами-партнерами, даже на Крайнем Севере

- представитель подводных сил США Джейсон Фишер.

Детали

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о размещении двух атомных подводных лодок в "соответствующих регионах" в ответ на заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. В прошлом месяце в северной части Атлантики уже фиксировалось совместное присутствие E-6B и подводной лодки USS Maryland с баллистическими ракетами.

Дополнение

Самолет E-6B способен обеспечивать связь Национального командования со стратегическими силами, в том числе подводными лодками, используя систему связи на очень низких частотах.

Кроме того, он оснащен системой ALCS, которая может передавать коды запуска межконтинентальным баллистическим ракетам в случае вывода из строя наземных центров управления.

Boeing готовит крупнейший контракт десятилетия: Китай может заказать до 500 самолетов - Bloomberg21.08.25, 14:49 • 3992 просмотра

Вероника Марченко

Новости Мира
Гренландия
Военно-морской флот США
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Атлантический океан
Дональд Трамп
Балтийское море
Тихий океан
Соединённые Штаты