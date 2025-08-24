США развернули командный самолет E-6B вблизи Гренландии для учений с атомными подводными лодками - Newsweek
Военно-морские силы США подтвердили нахождение самолета воздушного командного пункта E-6B "Mercury" на базе Питуффик в Гренландии. По официальной информации, он задействован в "рутинных операциях" и учениях со стратегическими атомными подводными лодками в Атлантическом и Тихом океанах. Об этом сообщает Newsweek, передает УНН.
Военно-морские стратегические силы проводят глобальные операции в координации с командованиями, службами, союзниками и странами-партнерами, даже на Крайнем Севере
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о размещении двух атомных подводных лодок в "соответствующих регионах" в ответ на заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. В прошлом месяце в северной части Атлантики уже фиксировалось совместное присутствие E-6B и подводной лодки USS Maryland с баллистическими ракетами.
Самолет E-6B способен обеспечивать связь Национального командования со стратегическими силами, в том числе подводными лодками, используя систему связи на очень низких частотах.
Кроме того, он оснащен системой ALCS, которая может передавать коды запуска межконтинентальным баллистическим ракетам в случае вывода из строя наземных центров управления.
