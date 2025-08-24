США відправили "літак судного дня" E-6B до Гренландії для навчань з атомними підводними човнами - Newsweek
Військово-морські сили США підтвердили присутність літака E-6B "Mercury" на базі Пітуффік у Гренландії. Він залучений до рутинних операцій та навчань зі стратегічними атомними підводними човнами.
Деталі
Військово-морські стратегічні сили проводять глобальні операції в координації з командуваннями, службами, союзниками і країнами-партнерами, навіть на Крайній Півночі
Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про розміщення двох атомних підводних човнів у "відповідних регіонах" у відповідь на заяви заступника голови Ради безпеки рф дмитра медведєва.
Минулого місяця у північній частині Атлантики вже фіксувалася спільна присутність E-6B і підводного човна USS Maryland з балістичними ракетами.
Доповнення
Літак E-6B здатен забезпечувати зв’язок Національного командування зі стратегічними силами, у тому числі підводними човнами, використовуючи систему зв’язку на дуже низьких частотах.
Крім того, він оснащений системою ALCS, яка може передавати коди запуску міжконтинентальним балістичним ракетам у разі виведення з ладу наземних центрів управління.
Нагадаємо
У лютому Сполучені Штати відправили у Європу літак E-6B Mercury, який має статус "повітряного командного пункту" Стратегічного командування ЗС США. Його також називають "літаком судного дня".
