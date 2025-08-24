$41.220.00
23 серпня, 07:20
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
США відправили "літак судного дня" E-6B до Гренландії для навчань з атомними підводними човнами - Newsweek

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Військово-морські сили США підтвердили присутність літака E-6B "Mercury" на базі Пітуффік у Гренландії. Він залучений до рутинних операцій та навчань зі стратегічними атомними підводними човнами.

США відправили "літак судного дня" E-6B до Гренландії для навчань з атомними підводними човнами - Newsweek

Військово-морські сили США підтвердили перебування літака повітряного командного пункту E-6B "Mercury" на базі Пітуффік у Гренландії. За офіційною інформацією, він залучений до "рутинних операцій" і навчань зі стратегічними атомними підводними човнами в Атлантичному та Тихому океанах. Про це повідомляє Newsweek, передає УНН.

Деталі

Військово-морські стратегічні сили проводять глобальні операції в координації з командуваннями, службами, союзниками і країнами-партнерами, навіть на Крайній Півночі

- сказав речник підводних сил США Джейсон Фішер.

Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про розміщення двох атомних підводних човнів у "відповідних регіонах" у відповідь на заяви заступника голови Ради безпеки рф дмитра медведєва.

Минулого місяця у північній частині Атлантики вже фіксувалася спільна присутність E-6B і підводного човна USS Maryland з балістичними ракетами.

Доповнення

Літак E-6B здатен забезпечувати зв’язок Національного командування зі стратегічними силами, у тому числі підводними човнами, використовуючи систему зв’язку на дуже низьких частотах.

Крім того, він оснащений системою ALCS, яка може передавати коди запуску міжконтинентальним балістичним ракетам у разі виведення з ладу наземних центрів управління.

Нагадаємо

У лютому Сполучені Штати відправили у Європу літак E-6B Mercury, який має статус "повітряного командного пункту" Стратегічного командування ЗС США. Його також називають "літаком судного дня".

Вероніка Марченко

Новини Світу
Ґренландія
Військово-морські сили США
Міністерство оборони США
Атлантичний океан
Дональд Трамп
Балтійське море
Тихий океан
Сполучені Штати Америки