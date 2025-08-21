Boeing готує найбільший контракт десятиліття: Китай може замовити до 500 літаків - Вloomberg
Київ • УНН
Американський авіагігант Boeing близький до підписання масштабної угоди з Китаєм про продаж близько 500 літаків. Цей контракт може стати ключовим елементом у торговельних переговорах між Вашингтоном і Пекіном та відновити позиції Boeing на китайському ринку.
Американський авіагігант Boeing близький до підписання історичної угоди з Китаєм про продаж близько 500 літаків. Потенційний контракт може стати ключовим елементом у складних торговельних переговорах між Вашингтоном і Пекіном, а також повернути Boeing на ринок, де його позиції останніми роками серйозно похитнулися. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними інсайдерів, переговори між Boeing та Китаєм увійшли у фінальну фазу. Наразі сторони погоджують деталі - від конкретних моделей до графіків постачання. Особливу увагу приділяють лінійці 737 Max, яка, попри кризу останніх років, залишається найпопулярнішою у сегменті вузькофюзеляжних літаків.
Очікувана угода за масштабом може зрівнятися із замовленням Airbus на ті ж 500 літаків, яке Пекін готує паралельно. Це створює враження, що Китай прагне балансувати між двома глобальними авіабудівними гігантами, забезпечуючи собі доступ до дефіцитних поставок, розписаних фактично до 2030-х років.
Контракт, який готувався роками, багато в чому залежить від подальшого розвитку торговельних відносин США і КНР. В останні місяці країни знизили тарифну напругу, однак остаточна угода ще не укладена. Водночас майбутнє замовлення може стати центральним пунктом нової домовленості між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Для Boeing цей контракт - шанс відновити втрачені позиції. Востаннє компанія укладала масштабну угоду з Китаєм у 2017 році під час візиту Трампа до Пекіна.
Відтоді ж китайський ринок дедалі більше контролює Airbus, особливо після призупинення польотів 737 Max. З 2019 року Boeing отримав у Китаї лише 30 нових замовлень.
Ситуація ускладнюється й кадровими змінами: топ-менеджер Boeing у Китаї Елвін Лю, який мав широкі урядові контакти, залишив компанію. Тимчасово регіон очолює Керол Шен. Незважаючи на це, акції Boeing уже підскочили на 3,7% після новин про переговори, а з початку року компанія додала понад 27% вартості.
Аналітики вважають, що йдеться не лише про авіацію, а й про дипломатію. Великі замовлення на літаки традиційно відіграють роль "валюти довіри" у торгівельних відносинах США та Китаю. Якщо угода буде укладена, вона може стати однією з найбільш знакових у сучасній історії цивільної авіації.
Boeing розглядає модернізацію ракет Patriot на тлі рекордного попиту у світі13.08.25, 15:08 • 3169 переглядiв