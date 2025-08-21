Boeing готує найбільший контракт десятиліття: Китай може замовити до 500 літаків - Вloomberg

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Ексклюзив
10:22 • 5088 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 22172 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 32541 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 36448 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 62263 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 159617 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 69623 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 130271 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 339201 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 103973 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.8м/с
39%
746мм
Популярнi новини
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21 серпня, 04:21 • 57419 перегляди
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08 • 7594 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21 • 39915 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список06:48 • 24015 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 16516 перегляди
Публікації
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 16650 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 77668 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 159617 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 130271 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 339202 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Крим
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 45667 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 41764 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 42053 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 70367 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 86166 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Нафта
Пістолет
Гривня

Boeing готує найбільший контракт десятиліття: Китай може замовити до 500 літаків - Вloomberg

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Американський авіагігант Boeing близький до підписання масштабної угоди з Китаєм про продаж близько 500 літаків. Цей контракт може стати ключовим елементом у торговельних переговорах між Вашингтоном і Пекіном та відновити позиції Boeing на китайському ринку.

Boeing готує найбільший контракт десятиліття: Китай може замовити до 500 літаків - Вloomberg

Американський авіагігант Boeing близький до підписання історичної угоди з Китаєм про продаж близько 500 літаків. Потенційний контракт може стати ключовим елементом у складних торговельних переговорах між Вашингтоном і Пекіном, а також повернути Boeing на ринок, де його позиції останніми роками серйозно похитнулися. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними інсайдерів, переговори між Boeing та Китаєм увійшли у фінальну фазу. Наразі сторони погоджують деталі - від конкретних моделей до графіків постачання. Особливу увагу приділяють лінійці 737 Max, яка, попри кризу останніх років, залишається найпопулярнішою у сегменті вузькофюзеляжних літаків.

Очікувана угода за масштабом може зрівнятися із замовленням Airbus на ті ж 500 літаків, яке Пекін готує паралельно. Це створює враження, що Китай прагне балансувати між двома глобальними авіабудівними гігантами, забезпечуючи собі доступ до дефіцитних поставок, розписаних фактично до 2030-х років.

Контракт, який готувався роками, багато в чому залежить від подальшого розвитку торговельних відносин США і КНР. В останні місяці країни знизили тарифну напругу, однак остаточна угода ще не укладена. Водночас майбутнє замовлення може стати центральним пунктом нової домовленості між президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Для Boeing цей контракт - шанс відновити втрачені позиції. Востаннє компанія укладала масштабну угоду з Китаєм у 2017 році під час візиту Трампа до Пекіна.

Відтоді ж китайський ринок дедалі більше контролює Airbus, особливо після призупинення польотів 737 Max. З 2019 року Boeing отримав у Китаї лише 30 нових замовлень.

Ситуація ускладнюється й кадровими змінами: топ-менеджер Boeing у Китаї Елвін Лю, який мав широкі урядові контакти, залишив компанію. Тимчасово регіон очолює Керол Шен. Незважаючи на це, акції Boeing уже підскочили на 3,7% після новин про переговори, а з початку року компанія додала понад 27% вартості.

Аналітики вважають, що йдеться не лише про авіацію, а й про дипломатію. Великі замовлення на літаки традиційно відіграють роль "валюти довіри" у торгівельних відносинах США та Китаю. Якщо угода буде укладена, вона може стати однією з найбільш знакових у сучасній історії цивільної авіації.

Boeing розглядає модернізацію ракет Patriot на тлі рекордного попиту у світі13.08.25, 15:08 • 3169 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Bloomberg News
Airbus
Boeing 737 MAX
Boeing
Bloomberg
Вашингтон
Пекін
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки