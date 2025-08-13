Boeing розглядає модернізацію ракет Patriot на тлі рекордного попиту у світі

Американська компанія Boeing вивчає нові технології для модернізації головок самонаведення ракет Patriot, щоб збільшити обсяги виробництва та знизити вартість, не втративши бойової ефективності. Попит на ці ракети-перехоплювачі зростає через активне використання у Східній Європі та на Близькому Сході. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Boeing, яка є субпідрядником Lockheed Martin у виробництві систем Patriot, оголосила про дослідження можливостей модернізації своїх головок самонаведення. За словами керівника підрозділу компанії Джека Браяна, йдеться про інтеграцію більшої кількості твердотільних компонентів, що потребують менше технічного обслуговування, та оптимізацію конструкції завдяки компактнішій упаковці елементів.

Мета - знайти баланс між зменшенням витрат, підвищенням темпів виробництва та збереженням нинішнього рівня продуктивності.

- зауважив Браян під час симпозіуму з космічної та протиракетної оборони в Алабамі.

Поєднання технологій, які ми маємо сьогодні, працює дуже добре. Є певне побоювання зіпсувати справді хороший рецепт

Німецькі інженери врятували “мертвий” радар Patriot: він уже знищує російські цілі в Україні

З 2000 року Boeing випустила понад 5000 ракет самонаведення Patriot, а минулого року компанія досягла рекордного показника – понад 500 поставок. Сьогодні головний запит армії США – це "скільки і як швидко".

Вони (США - ред.) кажуть, що їм потрібна нескінченність зараз

Популярність Patriot зросла після активного використання у країнах Східної Європи та на Близькому Сході, зокрема для захисту авіабази Аль-Удейд у Катарі. За даними Aviation Week, Lockheed Martin готується до різкого збільшення виробництва перехоплювачів.

Люди хочуть цього, бо це працює. Ця зброя говорить сама за себе і фактично продає себе