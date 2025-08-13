Boeing рассматривает модернизацию ракет Patriot на фоне рекордного спроса в мире
Киев • УНН
Компания Boeing исследует новые технологии для модернизации головок самонаведения ракет Patriot. Цель - увеличить объемы производства и снизить стоимость, сохраняя боевую эффективность.
Американская компания Boeing изучает новые технологии для модернизации головок самонаведения ракет Patriot, чтобы увеличить объемы производства и снизить стоимость, не потеряв боевой эффективности. Спрос на эти ракеты-перехватчики растет из-за активного использования в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.
Детали
Boeing, являющаяся субподрядчиком Lockheed Martin в производстве систем Patriot, объявила об исследовании возможностей модернизации своих головок самонаведения. По словам руководителя подразделения компании Джека Брайана, речь идет об интеграции большего количества твердотельных компонентов, требующих меньше технического обслуживания, и оптимизации конструкции благодаря более компактной упаковке элементов.
Цель - найти баланс между уменьшением затрат, повышением темпов производства и сохранением нынешнего уровня производительности.
Сочетание технологий, которые мы имеем сегодня, работает очень хорошо. Есть определенное опасение испортить действительно хороший рецепт
С 2000 года Boeing выпустила более 5000 ракет самонаведения Patriot, а в прошлом году компания достигла рекордного показателя – более 500 поставок. Сегодня главный запрос армии США – это "сколько и как быстро".
Они (США – ред.) говорят, что им нужна бесконечность сейчас
Популярность Patriot возросла после активного использования в странах Восточной Европы и на Ближнем Востоке, в частности для защиты авиабазы Аль-Удейд в Катаре. По данным Aviation Week, Lockheed Martin готовится к резкому увеличению производства перехватчиков.
Люди хотят этого, потому что это работает. Это оружие говорит само за себя и фактически продает себя
Напомним
Германия передаст Украине дополнительные пусковые установки Patriot. На втором этапе, в течение следующих 2-3 месяцев, будут переданы и другие компоненты системы.