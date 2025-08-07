Немецкие инженеры спасли «мертвый» радар Patriot: он уже уничтожает российские цели в Украине

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 5670 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
12:15 • 35316 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 38592 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 62379 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 86361 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 64563 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 43145 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 44329 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55980 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55788 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.3м/с
37%
755мм
Популярные новости
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 44190 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo7 августа, 08:55 • 43256 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 62716 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 15296 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 28244 просмотра
публикации
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo13:59 • 11926 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 28691 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
12:15 • 35223 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 38511 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 63263 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Закарпатская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 63275 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 119996 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 130116 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 122112 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 133474 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Ми-8
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Немецкие инженеры спасли «мертвый» радар Patriot: он уже уничтожает российские цели в Украине

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Поврежденный российским ударом украинский радар Patriot, который считался потерянным, восстановили инженеры Бундесвера. Радар успешно вернулся в строй и уже помог уничтожить очередную российскую цель.

Немецкие инженеры спасли «мертвый» радар Patriot: он уже уничтожает российские цели в Украине

После серьезного повреждения украинского радара системы Patriot российским ударом, его считали полностью потерянным. Но благодаря инженерам Бундесвера и усилиям НАТО удалось невозможное – "мертвый" радар вернулся в строй и уже помог уничтожить очередную российскую цель.

Об этом пишет УНН, по информации из интервью генерал-майора Бундесвера Майка Келлера немецкому изданию FAZ.

Детали

Поврежденный во время боевых действий в Украине радар известной системы противовоздушной обороны Patriot удалось восстановить вопреки прогнозам производителей. Об этом сообщил генерал-майор Бундесвера Майк Келлер в комментарии немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Несколько месяцев назад российская ракета серьезно повредила украинский радар Patriot. Его эвакуировали в Германию, однако специалисты оборонной промышленности признали установку безнадежно потерянной – мол, понадобятся годы, чтобы изготовить новую

- заявил Келлер.

Однако специалисты миссии НАТО в Висбадене, которая координирует военную помощь Украине, не сдались. Инженеры Люфтваффе работали почти без отдыха – по 16 часов в день, шесть дней в неделю. Их настойчивость дала результат: радар удалось реанимировать.

Уже в июле технику вернули в Украину, а на прошлой неделе – она приняла участие в боевой операции, обнаружив и сопроводив вражескую цель. Украинские ПВО успешно уничтожили объект.

Эта история – не только о техническом чуде, но и о настоящей солидарности союзников. По словам генерала, миссия в Висбадене не только поставляет оружие, но и оперативно организует ремонт поврежденной техники, что критически важно для поддержания боеспособности Украины.

Напомним

Германия передаст в ближайшие дни дополнительные пусковые установки Patriot как первый этап. На втором этапе, в течение следующих 2-3 месяцев, будут переданы и другие компоненты системы. 

Степан Гафтко

ВойнаТехнологии
Бундесвер
НАТО
MIM-104 Patriot
Германия
Украина