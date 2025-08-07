Немецкие инженеры спасли «мертвый» радар Patriot: он уже уничтожает российские цели в Украине
Киев • УНН
Поврежденный российским ударом украинский радар Patriot, который считался потерянным, восстановили инженеры Бундесвера. Радар успешно вернулся в строй и уже помог уничтожить очередную российскую цель.
После серьезного повреждения украинского радара системы Patriot российским ударом, его считали полностью потерянным. Но благодаря инженерам Бундесвера и усилиям НАТО удалось невозможное – "мертвый" радар вернулся в строй и уже помог уничтожить очередную российскую цель.
Об этом пишет УНН, по информации из интервью генерал-майора Бундесвера Майка Келлера немецкому изданию FAZ.
Детали
Поврежденный во время боевых действий в Украине радар известной системы противовоздушной обороны Patriot удалось восстановить вопреки прогнозам производителей. Об этом сообщил генерал-майор Бундесвера Майк Келлер в комментарии немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Несколько месяцев назад российская ракета серьезно повредила украинский радар Patriot. Его эвакуировали в Германию, однако специалисты оборонной промышленности признали установку безнадежно потерянной – мол, понадобятся годы, чтобы изготовить новую
Однако специалисты миссии НАТО в Висбадене, которая координирует военную помощь Украине, не сдались. Инженеры Люфтваффе работали почти без отдыха – по 16 часов в день, шесть дней в неделю. Их настойчивость дала результат: радар удалось реанимировать.
Уже в июле технику вернули в Украину, а на прошлой неделе – она приняла участие в боевой операции, обнаружив и сопроводив вражескую цель. Украинские ПВО успешно уничтожили объект.
Эта история – не только о техническом чуде, но и о настоящей солидарности союзников. По словам генерала, миссия в Висбадене не только поставляет оружие, но и оперативно организует ремонт поврежденной техники, что критически важно для поддержания боеспособности Украины.
Германия передаст в ближайшие дни дополнительные пусковые установки Patriot как первый этап. На втором этапе, в течение следующих 2-3 месяцев, будут переданы и другие компоненты системы.