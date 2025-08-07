Німецькі інженери врятували “мертвий” радар Patriot: він уже знищує російські цілі в Україні
Пошкоджений російським ударом український радар Patriot, який вважали втраченим, відновили інженери Бундесверу. Радар успішно повернувся до строю та вже допоміг знищити чергову російську ціль.
Після серйозного пошкодження українського радара системи Patriot російським ударом, його вважали повністю втраченим. Та завдяки інженерам Бундесверу та зусиллям НАТО вдалося неможливе – "мертвий" радар повернувся до строю й вже допоміг знищити чергову російську ціль.
Про це пише УНН, за інформацією з інтерв'ю генерал-майора Бундесверу Майка Келлера німецькому виданню FAZ.
Деталі
Пошкоджений під час бойових дій в Україні радар відомої системи протиповітряної оборони Patriot вдалося відновити всупереч прогнозам виробників. Про це повідомив генерал-майор Бундесверу Майк Келлер у коментарі німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Кілька місяців тому російська ракета серйозно пошкодила український радар Patriot. Його евакуювали до Німеччини, однак фахівці оборонної промисловості визнали установку безнадійно втраченою – мовляв, знадобляться роки, щоб виготовити нову
Проте спеціалісти місії НАТО у Вісбадені, яка координує військову допомогу Україні, не здалися. Інженери Люфтваффе працювали майже без відпочинку – по 16 годин на день, шість днів на тиждень. Їхня наполегливість дала результат: радар вдалося реанімувати.
Вже в липні техніку повернули до України, а минулого тижня – вона взяла участь у бойовій операції, виявивши й супроводивши ворожу ціль. Українські ППО успішно знищили об’єкт.
Ця історія – не лише про технічне диво, а й про справжню солідарність союзників. За словами генерала, місія у Вісбадені не лише постачає зброю, а й оперативно організовує ремонт пошкодженої техніки, що критично важливо для підтримки боєздатності України.
Нагадаємо
Німеччина передасть у найближчі дні додаткові пускові установки Patriot як перший етап. На другому етапі, протягом наступних 2-3 місяців, буде передано й інші компоненти системи.