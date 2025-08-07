Німецькі інженери врятували “мертвий” радар Patriot: він уже знищує російські цілі в Україні

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Ексклюзив
14:11 • 8456 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
12:15 • 42269 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 44853 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 65596 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 92547 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 66030 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 44019 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 44556 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56130 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55839 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.1м/с
38%
755мм
Популярнi новини
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указівPhoto7 серпня, 05:55 • 47051 перегляди
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїздиPhotoVideo7 серпня, 08:55 • 46261 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 69958 перегляди
Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу11:42 • 18346 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 34090 перегляди
Публікації
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59 • 15196 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 34778 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
12:15 • 42341 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11:55 • 44915 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 70775 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 70689 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 121475 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 131475 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 123370 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 134651 перегляди
Актуальне
The New York Times
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Мі-8
Шахед-136

Німецькі інженери врятували “мертвий” радар Patriot: він уже знищує російські цілі в Україні

Київ • УНН

 • 3168 перегляди

Пошкоджений російським ударом український радар Patriot, який вважали втраченим, відновили інженери Бундесверу. Радар успішно повернувся до строю та вже допоміг знищити чергову російську ціль.

Німецькі інженери врятували “мертвий” радар Patriot: він уже знищує російські цілі в Україні

Після серйозного пошкодження українського радара системи Patriot російським ударом, його вважали повністю втраченим. Та завдяки інженерам Бундесверу та зусиллям НАТО вдалося неможливе – "мертвий" радар повернувся до строю й вже допоміг знищити чергову російську ціль.

Про це пише УНН, за інформацією з інтерв'ю генерал-майора Бундесверу Майка Келлера німецькому виданню FAZ.

Деталі

Пошкоджений під час бойових дій в Україні радар відомої системи протиповітряної оборони Patriot вдалося відновити всупереч прогнозам виробників. Про це повідомив генерал-майор Бундесверу Майк Келлер у коментарі німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кілька місяців тому російська ракета серйозно пошкодила український радар Patriot. Його евакуювали до Німеччини, однак фахівці оборонної промисловості визнали установку безнадійно втраченою – мовляв, знадобляться роки, щоб виготовити нову

-  заявив Келлер.

Проте спеціалісти місії НАТО у Вісбадені, яка координує військову допомогу Україні, не здалися. Інженери Люфтваффе працювали майже без відпочинку – по 16 годин на день, шість днів на тиждень. Їхня наполегливість дала результат: радар вдалося реанімувати.

Вже в липні техніку повернули до України, а минулого тижня – вона взяла участь у бойовій операції, виявивши й супроводивши ворожу ціль. Українські ППО успішно знищили об’єкт.

Ця історія – не лише про технічне диво, а й про справжню солідарність союзників. За словами генерала, місія у Вісбадені не лише постачає зброю, а й оперативно організовує ремонт пошкодженої техніки, що критично важливо для підтримки боєздатності України.

Нагадаємо

Німеччина передасть у найближчі дні додаткові пускові установки Patriot як перший етап. На другому етапі, протягом наступних 2-3 місяців, буде передано й інші компоненти системи. 

Степан Гафтко

ВійнаТехнології
Бундесвер
НАТО
MIM-104 Patriot
Німеччина
Україна